Científico venezolano fue elegido como miembro de Sigma XI, la asociación científica más prestigiosa del mundo

Recientemente, la sociedad de honor de investigación científica Sigma XI anunció la incorporación del científico venezolano Juan Carlos Vásquez Carmona como “miembro de pleno derecho” de esta instancia, gracias a su contribución sustancial al mundo de la Ciencia.

Vásquez, quien es licenciado y especialista en Física egresado de la Universidad de los Andes (ULA) y doctor por la International School for Advanced Studies (Italia), centra sus investigaciones en la “Teoría de Partículas Elementales” y sus publicaciones han logrado ser citadas más de 700 veces. Actualmente trabaja como profesor titular visitante en Amherst College en Estados Unidos.

Para Juan Carlos, esta distinción significa una “hazaña” y refleja el compromiso y la dedicación que ha puesto en su campo de investigación. Esta labor la comparte con la docencia, desde donde aspira seguir compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones y así contribuir, positivamente, con la comunidad científica.

Además, entre otras actividades, es el Presidente de la Sección de Nueva Inglaterra de la Sociedad Estadounidense de Física (Chair of the New England Section of the American Physical Society).

Sobre la asociación Sigma XI, la misma fue fundada en 1886 y cuenta con más de 200 ganadores del Premio Nobel como parte de su staff, incluyendo a Albert Einstein, Enrico Fermi, Linus Pauling, Francis Crick y James Watson. La asociación sólo selecciona a miembros sobre la base de sus logros científicos y su potencial futuro en el área de la investigación.

Juan Carlos Vásquez Carmona es un migrante venezolano que se vio forzado a irse del país en el 2010, después de que su compañero de estudios de Física de la Universidad de Los Andes, Francisco Rodríguez, fuera brutalmente asesinado en Margarita, estado Nueva Esparta, y su caso no encontrara justicia en el país.

Con información de Defiende Venezuela