El momento en que arrollaron a migrantes venezolanos en Texas (Imágenes sensibles)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos siete personas fallecieron y seis resultaron heridas después de que un hombre atropellara a un grupo de personas en una parada de autobús este domingo en Brownsville (Texas), frente a un refugio para personas sin hogar, que sirve también como centro para inmigrantes.

Según informó la policía de Brownsville (ciudad fronteriza con México) a ABC News, un hombre fue detenido por lo sucedido. Todavía no se han confirmado los motivos del atropello, pero según explicó el teniente Martín Sandoval al canal local KRGV está investigándose si pudo ser intencionado.

En torno a las 8.30 hora local (13.30 GMT), la policía recibió el aviso de que un Land Rover había atropellado a varias personas que esperaban en una parada de autobús.

Al llegar comprobaron que había siete personas muertas en el lugar y seis más fueron trasladadas al hospital con heridas leves o graves.

El conductor fue detenido por varios testigos de lo sucedido y retenido hasta que llegó la policía.

Está recibiendo atención médica y se le están practicando pruebas para detectar si había consumido drogas o alcohol.

Todavía están contabilizándose los heridos, señaló Sandoval, ya que algunos de ellos fueron trasladados en ambulancias.

El teniente explicó que el centro es un refugio para personas sin hogar pero que en este momento, debido a la crisis migratoria que vive la frontera, está lleno de inmigrantes.

El suceso se produce cuando faltan solo unos días para el fin, el próximo 11 de mayo, de la normativa migratoria Título 42, una medida que adoptó el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) y después continuó el mandatario demócrata Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de covid-19.

Para prepararse ante los posibles problemas que genere el fin de esta normativa, por el posible aumento del flujo migratorio, se desplegarán en la frontera 1.500 militares estadounidenses para apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

EFE

? BREAKING (GRAPHIC): Surveillance footage of a male intentionally running down people in an SUV at a bus stop (7 dead, 6 injured) in the border town of Brownsville, TX has been released. pic.twitter.com/FqLboc1yPt

— Nick Sortor (@nicksortor) May 7, 2023