Coronación de Carlos III: pene gigante aparece tallado en césped del Royal Crescent, escenario de fiesta en honor al rey

Cuando faltan horas para que se lleve a cabo la ceremonia de coronación de Carlos III como monarca del Reino Unido, los bromistas hicieron de las suyas. Apareció un pene gigante tallado en el césped del Royal Crescent, lugar en donde se desarrollará una fiesta en honor a la coronación.

Semana

Los residentes de Bath, Inglaterra, no ocultaron su indignación al despertar este jueves (4 de mayo) con la desagradable imagen marcada sobre el extenso césped que solía caracterizarse por su perfección. Se sabe que la polémica figura fue realizada en horas de la noche.

Este será el lugar en donde este sábado se llevará a cabo una fiesta en honor al nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. Mientras tanto los jardineros del antiguo escenario tendrán que hacer milagros para poder eliminar la figura antes de que lleguen los invitados.

? Protest knob mown on one of Britain’s most famous & prestigious lawns at the Royal Crescent in Bath. Just in time for a coronation party there on the big day. ?? #MorningGlory pic.twitter.com/R4zL4gERod

— Alex Morss ??? (@morss_alex) May 5, 2023