Scott se reunió con Guaidó en Washington: Debemos seguir siendo su voz contra el nefasto régimen

El senador Rick Scott tuvo un encuentro este 4 de abril con Juan Guaidó, en el senado federal de Estados Unidos.

lapatilla.com

Great to meet with @jguaido today.

I hope all my colleagues and the White House meet with the brave opposition leaders and align with the Venezuelan people. We must continue to be their voice against Maduro’s hateful regime. pic.twitter.com/kRbpLr8CSX

— Rick Scott (@SenRickScott) May 4, 2023