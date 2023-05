Trabajadores venezolanos calentaron las calles este #1May para exigir salarios justos

Posteado en: Destacados, Nacionales

Durante la mañana de este lunes 1ero de mayo, trabajadores de todo el país atendieron el llamado de los gremios para salir a las calles y exigirle al régimen de Nicolás Maduro, no solo mejoras salariales para los trabajadores activos y jubilados, sino mejores condiciones laborales.

lapatilla.com

En la ciudad de Caracas, la movilización de gremios se realizó desde la torre Credicard, ubicada en Chacaíto y su destino final tenía como objetivo la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, para entregar un documento en la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, los trabajadores que se sumaron a esta concentración denunciaron que la manifestación no pudo completar su recorrido luego que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) restringieran el paso.

A los manifestantes les fue impedido el paso por camiones antimotín a la altura del Hotel Alba Caracas en la avenida México.

Uno de los dirigentes sindicales en dicha manifestación señaló que la acción es una “falta de respeto”, alegando que el permiso era hasta llegar al Ministerio Público.

“Es una falta de respeto, no pueden decir hasta dónde va a llegar la marcha (…) nosotros vamos a presionar porque pedimos permiso para llegar hasta Parque Carabobo”, denunció.

NI LAS AGRESIONES DETUVIERON LA LUCHA DE LOS GREMIOS

Así como las fuerzas represivas del chavismo intentaron repeler la manifestación de trabajadores en Caracas, docentes que reclamaban por sus derechos salariales en Guárico confrontaron una de las cadenas de seguridad de la policía de la entidad y denunciaron que presuntamente fueron agredidas.

“Ya teníamos el permiso para salir y hoy la Guardia y la Policía nos trancaron el paso. Estos funcionarios arremetieron contra un grupo de mujeres que nos encontramos aquí, y uno de los funcionarios me templó por el cabello”, denunció Emilaynis Tabares, educadora presente en el lugar.

De igual forma, gremios de Falcón dejaron el miedo en sus casas y salieron a las calles pese a la fuerte presencia policial y de equipos antimotines.

Ante la situación, Franklin Medina, representante de la Intergremial Paraguaná, dijo que los maestros no son un peligro, asimismo, reafirmó que están exigiendo dignificación del trabajo.

“Nosotros no somos un peligro para la nación, pero sí representamos el último bastión de lucha que queda en Venezuela y lo vamos a seguir siendo. No es posible que hoy se estén cumpliendo 412 días desde el último aumento salarial y la inflación pasa de 500%. El Gobierno Nacional hasta este momento no ha dado la cara a los trabajadores y aquí están los trabajadores exigiendo su derecho y vamos a continuar hasta lograr nuestros objetivos“, dijo.

TRABAJADORES, SIN MUCHO QUÉ CELEBRAR

Con una multitudinaria marcha que partió desde la plaza Los Ilustres de Barquisimeto, los trabajadores de los diferentes sectores laborales de la ciudad se unieron para conmemorar esta importante fecha.

La actividad estuvo respaldada por los diferentes gremios y sindicatos de la capital larense, y que se mantienen en la lucha por una mejor reivindicación salarial.

Bajo el lema “no es por el bloqueo, es por el saqueo” y “no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país“, la masa trabajadora del estado Lara recorrió las calles de Barquisimeto, hasta llegar a la sede de la Zona Educativa de Lara, epicentro principal de las protestas que emprendieron los educadores desde el pasado 9 de enero.

De igual forma, en Monagas, Apure y Valencia, los gremios se unieron para exigir respeto por sus derechos.

En Mérida, los trabajadores denunciaron que “ni para una harina, ni para un kilogramo de queso alcanza el salario mensual”, dijo una madre de familia que debe rebuscarse para llevar el pan diario a sus hijos.

Además, médicos denunciaron la precaria situación que atraviesan en los hospitales merideños, la falta de insumos y condiciones salariales paupérrimas. “Trabajamos por vocación, no por un salario“.

También se sumaron a la protesta, los profesionales de la educación de la Universidad de Los Andes, la Universidad Politécnica Kléber Ramírez y sindicatos del magisterio de la educación.

Maestros, médicos y comerciantes tachirenses protestaron en la frontera

Profesionales de la educación, salud y comerciantes, marcharon por las calles de San Antonio del Táchira para recordarle al régimen de Nicolás Maduro que el sueldo que perciben no les alcanza para sobrevivir.

“El dólar sube y el hambre crece“, decía una de las grandes pancartas que exhibieron los docentes por la calle de esta localidad fronteriza.

En representación del sector comercio y turismo, Anggie Nieto, expresó que se unieron a los educadores para exigir sueldos dignos, y a su vez aprovechó de mencionar que el sector comercial de San Antonio está siendo duramente golpeado con altas tarifas en los servicios de agua y electricidad, las cuales no son tarifas ajustadas a la realidad económica de la zona ni del país.

Información en desarrollo…