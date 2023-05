Joana Sanz revela el motivo real por el que no se divorcia de Dani Alves

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Dani Alves, ex jugador del Fútbol Club Barcelona, permanece en prisión desde el 20 de enero acusado de una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. El brasileño sigue viviendo un duro momento desde su ingreso en la cárcel aunque se muestra esperanzado en poder salir tras su última declaración en la que insistió en que las “relaciones fueron consentidas y hubo tensión sexual mutua” y los vídeos aportados por su equipo legal y que están siendo analizados por la magistrada.

En el recurso presentado por Cristóbal Martell, abogado de Dani Alves, un argumento clave para demostrar que no huirá es el arraigo familiar. Motivo por el que su su ex mujer Dinorah Santana, que sigue apostando fuertemente por su inocencia se trasladará a Barcelona y al parecer también la clave de que Joana Sanz aún no haya iniciado los trámites de divorcio.

Después de dos meses muy convulsos, la canaria finalmente tomó la decisión de poner punto y final a su matrimonio con el deportista. La modelo compartía el pasado 15 de marzo una carta escrita a su puño y letra a través de su cuenta de ‘Instagram’ en la que comunicaba la ruptura total.

Sin embargo, la realidad es que la modelo aún no ha iniciado los tramites para poner fin legalmente a su relación. Así lo ha anunciado la periodista Mayka Navarro en ‘El Programa de Ana Rosa’. ¿Cuál es el motivo?

‘El Programa de Ana Rosa’ apuntaba hace unos días a que podría tratarse de una estrategia de defensa para afianzar la teoría del arraigo pero iban más allá y señalaban que la canaria podría haber aceptado un acuerdo a cambio de dinero. Es decir, un pacto económico por retrasar su divorcio en lo que se resuelve la investigación para ayudar al que aún es su marido.

No es la primera vez que habla de la existencia de un pacto y ya se insinúo esta misma teoría al comienzo del encarcelamiento de brasileño cuando la modelo abandonó España harta de la presión mediática. Entonces fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la modelo habría alcanzado un acuerdo con los abogados del futbolista. Hasta que no se celebre el juicio y se dicte una sentencia, Joana Sanz tendría que mantener las formas. Los letrados que trabajan en la defensa de Alves le habrían recomendado que tuviese esta actitud para que no les salpicase más y perjudicase la situación penal del futbolista.

Pero la canaria, ha salido al paso de estas informaciones y ha rebelado el motivo real que retrasa su divorcio. Joana ha salido para desmentir un acuerdo económico y revelar lo que realmente está taponando el proceso para que la ya ex pareja pueda firmar los papeles del divorcio poniendo fin a su matrimonio de forma definitiva. “Esto lo complica todo”, asegura la modelo que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

El futbolista se niega

A través de un mensaje en sus redes sociales, Joana Sanz ha revelado que “no hay ningún acuerdo” por ahora a pesar de que están inmersos en los trámites de divorcio, y es que Dani Alves “se está negando y eso lo complica todo”. De esta forma, todo apunta a que la ex pareja llegaría a un divorcio contencioso, un proceso en el que ambas partes tendrán que justificar con pruebas su postura para divorciarse o no, algo que podría llevar el proceso a alargarse mucho en el tiempo Es decir, lo que se conoce, según el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como «la disolución del vínculo del matrimonio ante el juez, por no existir acuerdo de las partes sobre el divorcio o el convenio regulador».

Un revés que añade sufrimiento a la modelo pero en el que el brasileño no va a ceder. El futbolista cree que las nuevas pruebas aportadas, con grabaciones e incluso el testimonio de la prima de la joven, pueden restar credibilidad a la víctima y dar un vuelco al caso y no quiere que ratificar su divorcio perjudique su imagen y reste veracidad a su relato.