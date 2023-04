Netflix cierra 25 años después su negocio de DVD

Click to share on Google News (Opens in new window)

Es posible que los más jóvenes ni siquiera lo supieran, pero los comienzos de Netflix poco tienen que ver con lo que la compañía de streaming es hoy. Netflix fue en sus inicios una empresa que enviaba DVDs por correo en Estados Unidos. 25 años después, está cerrando el que fue un lucrativo negocio.

Por: Gizmodo

Obviamente, en pleno 2023 poco sentido tenía un negocio de alquiler de DVD, y por esa razón la compañía ha explicado en un comunicado que enviará todos los discos que tenía desde DVD.com el 29 de septiembre:

“Después de una increíble carrera de 25 años, hemos decidido liquidar DVD.com a finales de este año. Nuestro objetivo siempre ha sido brindar el mejor servicio a nuestros miembros, pero a medida que el negocio continúa reduciéndose, eso se volverá cada vez más difícil”.

After an incredible 25 year run, we’ve decided to wind down https://t.co/6h2lrcGg2b later this year.

To everyone who ever added a DVD to their queue or waited by the mailbox for a red envelope to arrive: Thank you! https://t.co/McxJUlLlGF pic.twitter.com/nBXzgvvv7p

— Netflix (@netflix) April 18, 2023