Cuáles son los siete latinos elegidos por la revista Time que figuran entre las 100 personas más influyentes en el mundo

La revista TIME publicó este jueves la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, en la cual incluyó a siete destacados latinos en diversos rubros.

“Desde pioneros, líderes y titanes hasta artistas, innovadores e iconos, estas son las personas más influyentes de 2023?, detallando las categorías en las que separó a los personajes elegidos.

Los elegidos de origen latinoamericano son los presidentes Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), el futbolista argentino Lionel Messi, el actor chileno Pedro Pascal, la actriz mexicana Salma Hayek, la actriz dominicana-estadounidense Zoe Saldaña y la activista mexicana María Herrera Magdaleno.

El perfil de Lula da Silva, que en enero volvió a la presidencial de Brasil, fue escrito por el ex vicepresidente estaodunidense Al Gore, quien destacó su compromiso para combatir la crisis climática, así como la democracia, la justicia y la equidad económica. “El liderazgo del Presidente Lula será fundamental en esta década decisiva para la acción climática”, destacó Gore.

La semblanza de Gustavo Petro fue escrita por su homólogo chileno, Gabriel Boric, quien elogió su pragmatismo y capacidad de diálogo. “Gustavo también se atreve a hablar de temas complejos, como el fracaso de la política antidroga defendida por Estados Unidos y la necesidad de revisarla; la distribución justa de la riqueza en su país y en el mundo; y el imperativo de cuidar el medio ambiente en el contexto de una crisis climática mundial”, destacó, agregando que es un líder que “toma decisiones difíciles y aprende rápido”.

Sobre el astro argentino del fútbol, el tenista Roger Federer “lo que más llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante a lo largo de tantos años”. El suizo dijo que el triunfo en el Mundial fue magnífico y que incluso aquellos que no siguen el fúbol deben haber entendido el verdadero impacto en el deporte más popular del mundo. “Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Sólo espero que podamos ver su creatividad y arte únicos durante un poco más de tiempo. (…) Gracias, Leo”.

El popular actor Pedro Pascal, ganador del Emmy, fue reseñado por la actriz Sarah Paulson, quien no ahorró elogios. “Pedro Pascal es la hostia. Lo siento, no hay otra palabra. Y no soy parcial, a pesar de que sé desde hace 30 años lo que todos ustedes están empezando a entender sobre Pedro. No estoy presumiendo, simplemente tengo la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no os lo daré)”, escribió sobre el protagonista de The Last of Us. Entre otras palabras, lo describió como “poderoso, conmovedor, divertidísimo, bobalicón, capaz de mantener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el pelo cuando estás enferma y poseedor de los hombros más anchos en los que apoyarse”.

La actriz Penélope Cruz escribió sobre su amiga Salma Hayek, ganadora del Oscar, recordando cómo la apoyó cuando llegó a Estados Unidos. “Salma es una gran observadora y lo siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y sabe leer muy bien a la gente. Eso es lo que la convierte en una gran actriz, su capacidad para ponerse en la piel de los demás”, resumió. “Su enorme corazón, su gran inteligencia y su carisma son una combinación ganadora, pero de lo que estoy más orgullosa es de que siempre ha sido ella misma”, puntualizó.

