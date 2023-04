Le quisieron cobrar 20 dólares porque el chef se cortó el dedo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La usuaria denunció la situación y expresó su indignación en TikTok. El insólito hecho ocurrió en Estados Unidos

Sami Schubet recibió un cargo por parte de una empresa de delivery de comida en línea y se llevó una gran sorpresa. Es que la mujer canceló un pedido y le quisieron cobrar 20 dólares, porque el chef había perdido un dedo.

El descargo de Sami se volvió viral en TikTok, plataforma en la que contó su mala experiencia, ya que le estaban cobrando un importe pendiente por un “accidente de cocina”. El hecho ocurrió en Estados Unidos pero recorrió el mundo.

En un principio, la mujer se mostró de acuerdo con cancelar su pedido por sugerencia del conductor, quien le informó que “obviamente no van a hacer pedidos por este contratiempo”, según relató Sami.

“Recibí una notificación de la app diciéndome que recibí un cobro de 20 dólares por inconvenientes con el conductor y el restaurante”, contó la mujer, que quiso comunicarse directamente con la empresa. Luego, se enteró que aparentemente el conductor no está habilitado a sugerir la cancelación de un pedido, motivo por el que se negaron a devolverle el dinero.

“Me dijeron que no podía basarme en la palabra de su conductor”, dijo. La tiktoker no se quedó con esa respuesta e hizo un reclamo, que se encuentra bajo investigación; asimismo, les increpó que esa acción no estaba respaldada por alguna política.

“Bueno, no recibí ningún servicio. No había comida en mi puerta. El restaurante obviamente está pasando apuros en este momento y no me van a dar comida y su conductor no me la va a dar”, cerró Schubert, quien agregó en la sección de comentarios que finalmente le devolvieron el monto reclamado.