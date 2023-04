Multas, fiestas y mucho más: las revelaciones de Piqué sobre su relación con Guardiola en Barcelona

Posteado en: Deportes, Titulares

Cada vez que Gerard Piqué se presenta en una transmisión de Twitch deja mucho de qué hablar. En esta ocasión, el ex futbolista del Barcelona fue el invitado sorpresa de Gerard Romero en su canal Jijantes FC y reveló, entre otras cosas, cómo era su relación con Pep Guardiola.

Por Infobae

“Con Pep teníamos una relación espectacular”, comentó entre risas pese a advertir que en la última temporada bajo sus órdenes se vivieron momentos de tensión. Aunque ambos fueron protagonistas de un Barcelona que quedó en la historia por la cantidad de éxitos conseguidos, Piqué reconoció que recibió varios castigos por parte del técnico catalán.

“Para fin de año, siempre hacía mucho frío y yo me la pegaba doblada, entonces todos los años yo llegaba con anginas todos los 2 de enero”, recordaba entre risas.

“No sé por qué él vio una foto mía con la nieve y yo en manga cortas para fin de año y me castigó, me acuerdo que me puso una multa de 12 mil euros y no me convocó para el siguiente partido pese a que habían venido mis padres y yo viajé en un vuelo de tres horas. Además me hizo pagar una comida para el equipo que me costó un montón”, añadió.

Luego recordó otro episodio que se produjo durante una eliminatoria en la Copa del Rey ante el Sevilla. “Perdimos de local 1-2 y en la vuelta en Pizjuan ganamos 1-0 pero no nos clasificamos, y a los dos o tres días me volvió a pescar de fiesta y me volvió a separar, me dejó sin convocar…”, comentó

“Claro, yo tenía 22 años en ese momento y salía más que el sol. Además ganábamos todo en esos tiempos y yo salía el día después del partido, al día siguiente también. A mi aún no me reconocía la gente porque era mi primer año”, confesaba.

Sin embargo, como si fuera poco, contó una anécdota con Carles Puyol: “Puyi llevaba 11 años y no salía nunca y salió dos o tres veces conmigo y empezó el rumor de que salía de fiesta, se cagó y no salió más. Pero yo seguí saliendo”.

De todos modos, el ex central aseguró que con Pep tuvo una relación muy buena porque, “él sabía que yo podía dar mucho al equipo. Yo sabía que él me tenía aprecio y siempre era un poco ‘jugar’ al límite, a ver hasta dónde podía llegar”.

Posteriormente, explicó por qué Guardiola se mantuvo más años en el cargo en el City que en el Barça: “Siento que Pep ha durado muchos años por la gestión y la directiva del club, que es muy buena. Y además, los medios no le molestan tanto como en Barcelona. Pep ha construido y está construyendo un equipo según su criterio, se siente muy cómodo allí y creo que estará muchos años más”.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.