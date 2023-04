El róver Perseverance recolecta la primera muestra de Marte en el marco de su nueva campaña científica (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La roca recién extraída, denominada ‘Berea’, es rica en carbonatos, que, al igual que en la Tierra, pueden preservar rastros de vida microbiana antigua.

Por rt.com

La NASA informó que el róver Perseverance extrajo y recolectó la semana pasada una muestra de roca proveniente de un afloramiento rocoso en la parte superior del delta del cráter Jazero, ubicado en el borde occidental de la llanura Isidis Planitia, al norte del ecuador marciano.

Los científicos eligieron esta depresión topográfica de 45 kilómetros de diámetro para que aterrizara el róver marciano, puesto que se piensa que alguna vez estuvo cubierta por agua, además de haber albergado el antiguo delta de un río, lo que podría revelar indicios del pasado húmedo del planeta rojo.

De acuerdo con la NASA, esta es la primera muestra obtenida por el Perseverance en esta nueva campaña de la misión Mars 2020, así como la decimosexta en general. Los investigadores sugirieron que la roca recién extraída, denominada como ‘Berea’, se originó a partir de los depósitos de roca que un antiguo río arrastró hasta el cráter de Jezero, por lo que el material rocoso podría provenir de una región alejada de la depresión topográfica marciana.

After quite a bit of driving lately, I’m at a new spot we call “Berea.” I’ve been scanning this layered rock remotely, and am going to look more deeply into the story it records. Back to #SamplingMars ! pic.twitter.com/LVyxzn7Wd1

Por otro lado, la científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Katie Stack Morgan, detalló que “la roca es rica en carbonato”, de manera que, al igual que en la Tierra, estas pueden “preservar formas de vida [microbiana] fosilizada”. “Si las biofirmas [elementos químicos] estuvieran presentes en esta parte del cráter Jezero, podría ser una roca como esta la que muy bien podría contener sus secretos”, indicó.

Dado que los carbonatos se forman como resultado de las interacciones químicas en el agua líquida, la nueva muestra de roca podría ayudar a los especialistas a entender cómo ocurrieron los cambios climáticos en Marte cuando Jazero estaba cubierto de agua líquida.

Según el investigador del Instituto Tecnológico de California (CALTECH), Ken Farley, anteriormente el róver marciano, que aterrizó en Marte en febrero de 2021, ha recolectado tanto muestras de rocas ígneas como sedimentarias, lo que permitirá a la comunidad científica “comprender mejor lo que ocurrió […] en el cráter Jazero hace miles de millones de años”.

Back to the grind! I’m #SamplingMars yet again, with the first rock core of my new science campaign exploring the top of Jezero Crater’s delta.

My coring drill is working well, and my team’s excited about what this rock may hold. Here’s why: https://t.co/Tfx3vGiRUR pic.twitter.com/DVlduom2Jf

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2023