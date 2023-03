El momento en que la autora de la masacre de Nashville irrumpe en la escuela en la que mató a seis personas (Imágenes)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Policía de Nashville difundió imágenes de cámaras de seguridad que muestran la llegada de la autora del tiroteo a la escuela The Covenant School, donde la sospechosa identificada como Audrey Hale mató a seis personas.

Por infobae.com

El video comienza con una cámara exterior que muestra a Hale conduciendo su vehículo en el estacionamiento compartido de la escuela y la Iglesia Presbiteriana Covenant, minutos antes de las 10 de la mañana. Aparca el vehículo justo fuera del alcance de las cámaras y se acerca al edificio.

La grabación difundida salta a una cámara interior, apuntando a una de las entradas de la escuela. Hale se acerca y dispara rompiendo las puertas de doble cristal.

Aproximadamente a las 10:11, Hale ingresa y se sitúa a la vista de la cámara, apuntando con un rifle semiautomático.

La sospechosa llevaba un chaleco negro sobre una camiseta blanca, pantalones de camuflaje y una gorra de béisbol roja al revés.

El motivo no se conoció de inmediato, pero Hale había dibujado mapas detallados de la escuela, incluidos los puntos de entrada al edificio y la vigilancia.

También dejó un “manifiesto” y otros escritos que los investigadores estaban examinando, dijo a la prensa el jefe de policía John Drake.

La sospechosa estaba “preparada para un enfrentamiento con las fuerzas del orden”, declaró el jefe de policía a los periodistas tras el último estallido de violencia armada en Estados Unidos.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023