El futuro es hoy: Ren Xiaorong es la primera presentadora de noticias creada con inteligencia artificial (Video)

People’s Daily es un medio de comunicación estatal chino que utilizó Inteligencia Artificial para crear a la primera presentadora de noticias que puede transmitir en vivo de manera continua e interactuar con el público.

Por El Tiempo

El nombre que ha recibido esta presentadora virtual es Ren Xiaorong y en un corto video asegura que, a diferencia de los comunicadores reales, tiene capacidad de transmitir noticias 24 horas al día los 365 días al año.

Meet Ren Xiaorong, the latest AI news anchor at state media outlet People's Daily. Read more about this virtual presenter here: https://t.co/EMepqzgBvS pic.twitter.com/IMxyr17vG0

— Manya Koetse (@manyapan) March 12, 2023