Así es la curiosa dieta del huevo duro que promete la pérdida de 11 kilos en dos semanas

Si estás planteándote ponerte a dieta para quitarte esos kilos de más antes de la Semana Santa, no desesperes. La mayoría de las dietas hipocalóricas, siempre que se elijan los alimentos adecuados y se incluya el ejercicio físico en la ecuación, permiten adelgazar aunque los expertos recomiendan no perder más de 1 kilo a la semana. Como las fiestas están a la vuelta de la esquina, existen algunas dietas más estrictas, pero deben realizarse por tiempo limitado y ser muy estrictos para cumplir con los objetivos. Además, al no ser una dieta equilibrada, no conviene alargarla durante mucho tiempo.

Una de estas opciones, aunque parezca extraña, se basa en la ingesta de huevos. La dieta del huevo es baja en calorías que se basa en incluir este alimento, cocido, en las comidas principales del día. Esto permite un aumento de la cantidad de proteínas en la dieta y a su vez genera mayor sensación de saciedad, disminuyendo el apetito, favoreciendo así la pérdida de peso a corto plazo.

El huevo aporta solo 75 calorías por unidad y, al contener muchas proteínas, produce un efecto saciante. En resumen, muchos nutrientes, pocas calorías e inhibición de la sensación de hambre, que evita uno de los peores errores a la hora de perder peso, picar entre horas. El efecto saciante puede durar el doble de tiempo su la ingesta de huevo se combina con la de cítricos.

Otros beneficios del consumo de huevos son:

Contribuye a la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Beneficiosos para la salud cardiovascular: Los lípidos del huevo son principalmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados.

El huevo contiene antioxidantes, ácido fólico y colina, necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

La yema de huevo contiene luteína, por lo que ayudan a tener mejor vista.

La dieta del huevo duro se ha hecho muy popular entre las famosas. Cristina Pedroche, Jennifer Aniston, Rita Ora o Nicole Kidman los utilizan habitualmente en su alimentación, bien como dieta o como snack saludable para consumir entre horas.

La dieta del huevo permite perder hasta 11 kilos en dos semanas, un peso récord en muy poco tiempo. Pero no ocurre como con otras dietas y el temido efecto rebote no es tan habitual si después de la dieta se sigue cuidando la alimentación y se practica deporte de manera habitual. esta dieta no puede ser seguida por todo tipo de personas, porque el consumo excesivo de huevo puede elevar los niveles de colesterol. De hecho un estudio canadiense estableció que se pueden comer hasta 7 huevos a la semana sin que afecte a nuestra salud. Por ello, es recomendable que antes de elegir esta dieta, hay que realizarse un análisis de sangre para determinar nuestros niveles y consultar con un médico.

¿En qué consiste la dieta del huevo?

La dinámica es muy sencilla. A lo largo del día, deben tomarse de tres a cuatro huevos duros, ya sea enteros en varias comidas y partidos y repartidos a lo largo de la jornada. Lo ideal es que se coman durante la mañana, aunque el reparto puede hacerse de la manera que venga mejor con nuestro estilo de vida.

Esto no quiere decir que se deje de tomar otros alimentos, ni mucho menos. Pero gracias a la sensación de saciedad que aporta la proteína, se comerá menos. Entre los alimentos que no puede faltar en la dieta son las verduras (una ración por comida, a poder ser), la fruta (1 piezas por cada una de las comidas), carnes magras como el pollo o el pescado. Eso sí, para beber, debemos limitarnos al agua, tés o cafés, pero sin azúcar ni edulcorantes, y que la ingesta de líquidos supere los dos litros de agua al día. Hay que evitar las bebidas azucaradas, el alcohol y los productos procesados.

La versión más radical es la que se basa en el consumo único y exclusivo de huevos y agua, pero a pesar de ser la más restrictiva no es equilibrada y en este caso podría provocar el temido efecto rebote.

Una vez que se cumple el objetivo, se puede volver a tomar de forma moderada algunos de estos alimentos y bebidas “prohibidas”.

Según explicó Boticaria García en LaSexta, la dieta que practican muchas famosas va más allá de alimentarse de huevos. La experta desmintió que sea una dieta única y exclusivamente de de huevo duro, pues se pueden comer otros alimentos con mucha proteína. Dijon que “se trata de comer dos huevos diarios, preferentemente por la mañana, y el resto del día verduras y proteína magra”. Así, esta experta propone incorporar otros alimentos como el pollo, pavo, pescado, frutas y verduras. En cuando a éstas últimas, añadió, “preferiblemente los espárragos, setas, brócoli, calabacines, espinacas o pomelo“.

Pero como en otras cuestiones de la vida, lo que le funciona a unos no le va de la misma forma a otros. Por lo tanto, es recomendable no alargar esta dieta más allá de los 10 días aunque no se hayan logrado los objetivos marcados en un primer momento.