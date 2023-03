Cristina Fernández: No me importa si me condenan, inhabilitan o meten presa

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, indicó este martes en Buenos Aires que no le “importa” si es finalmente condenada por el ‘caso Vialidad’, por el que recibió en diciembre pasado una sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“No me interesa en definitiva si nos van condenar, si me van a inhabilitar, me van a meter presa… No me importa. Lo que importa, fundamentalmente, es que volvamos a reconstruir un estado democrático y constitucional, en el cual las garantías de la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata”, dijo la también exmandataria (2007-2015), quien anunció que apelará la mencionada sentencia.

Fernández participó en la mesa de cierre de la jornada “Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”, organizada por el Grupo de Puebla, foro que reúne a líderes progresistas de Latinoamérica y de España, como “respaldo” a la vicepresidenta por lo que considera una persecución judicial en su contra.

EFE