Covid, rituales chamánicos y suicidios: las misteriosas muertes de 39 altos mandos rusos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

No es un buen momento para estar en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, un total de 39 personas cercanas al jefe del Kremlin han muerto en condiciones poco claras y especialmente sospechosas.

Por: La Razón

Tan solo este mes, dos altos mandos perdieron la vida misteriosamente: Sergey Grishin, un estafador financiero y oligarca que vendió a Harry y Meghan su mansión en Montecito, California, por 14,7 millones de dólares, falleció el pasado 6 de marzo de sepsis, que surge como una complicación de enfermedades graves como el cáncer, o una infección o lesión, y que es conocida como “la muerte silenciosa”. Coincidencia o no, esto ocurrió después de que criticara la guerra de Putin.

El virólogo Andrey Botikov, quien ayudó a desarrollar la polémica vacuna Sputnik V contra la covid-19, murió de una manera menos sutil el 1 de marzo: fue víctima de un cinturón alrededor de su cuello que lo asfixió, sin que aún se tenga noticia de los responsables.

Ministros de Energía, políticos y críticos se encuentran entre los que han pagado un precio demasiado alto por conocer los secretos del Gobierno o por discrepar de las ideas de Putin, y según el experto ruso Jon O’Neill, los matones a sueldo del Kremlin tienen sus huellas dactilares en algunas de las muertes que van desde lo misterioso hasta lo espantoso y lo aparentemente accidental.

“Putin no quiere asesinar a personas directamente”, aseguró O’Neill, coautor de “The Dancer and the Devil: Stalin, Pavlova and the Road to the Great Pandemic”, al diario “New York Post”. “Si lo hace, queda expuesto en todo el mundo. Él quiere personas que parezcan suicidarse o que parezcan morir de enfermedades poco comunes”, agregó.

Otras muertes sospechosas desde marzo de 2022 incluyen al coronel Vadim Boyko, el jefe de movilización de la guerra en Ucrania, de quien se dice que se suicidó. Solo un curioso dato: le dispararon cinco veces. Mientras tanto, Marina Yankina, una funcionaria de Defensa rusa, se precipitó 16 pisos desde la ventana de su apartamento hasta perder la vida.

Para leer más, pulse aquí.