Ucrania califica de “cinismo” la visita de Putin a Mariúpol tras la orden de arresto de la CPI (Videos)

Ucrania denunció el domingo el “cinismo” del presidente ruso Vladimir Putin tras su visita sorpresa a la ciudad de Mariúpol, capturada el año pasado por las fuerzas de Moscú, y denunció que la realizó de noche como un “ladrón“.

“El criminal siempre vuelve a la escena del crimen (…) el asesino de miles de familias de Mariúpol vino a admirar las ruinas de la ciudad y (sus) tumbas. Cinismo y falta de remordimiento”, escribió el consejero de la presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en Twitter.

Este fue el primer viaje de Putin a zona ocupada desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

Mariúpol, en el sureste de Ucrania, cayó en manos de Moscú en mayo de 2022 tras meses de asedio y bombardeos que devastaron la ciudad.

“El criminal internacional Putin visitó la Mariúpol ocupada, de noche probablemente para no ver a la luz del día la ciudad asesinada por su ‘liberación'”, escribió el consejo municipal de la ciudad portuaria en Telegram.

Putin efectuó el viaje apenas dos días después de que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pidiera su captura por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Extras in #Mariupol thank #Putin for the "liberation" of the city.

Is this some kind of trolling? pic.twitter.com/u6g2HGOKkX

— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2023