Dos hermanas venezolanas de 15 y 16 años con parole humanitario son retenidas en aeropuerto de Miami

El anhelado reencuentro de una tía con sus sobrinas menores de edad, que viajaban con el parole humanitario, se ha convertido en un dolor de cabeza, luego que las pequeñas fueran retenidas.

Con mucha alegría salieron de Venezuela dos hermanas de 15 y 16 años para reunirse con su tía en Miami y empezar una nueva vida, gracias al programa de parole humanitario, sin imaginar que lo peor estaba por llegar.

La tía de las chicas, Alejandra González, dice que “de repente me comunicaron que el agente de inmigración las tenía detenida porque el documento que se les emitió con permiso de viaje no lo aceptaron porque no era suficiente prueba o poder para dármelas a mí”.

Y es que las adolescentes están retenidas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) por no presentar los documentos requeridos que prueban la custodia legal que debe tener su tía para cuidarlas.

“No he dormido nada, seguimos con la zozobra de qué va pasar, cuándo las van a dar, no se comunican conmigo. Ellas me llamaron, lloraban. Mi suegra que salió al mediodía, me decía que la pequeña lloraba mucho porque le decían que las iban a devolver”, cuenta la tía.

