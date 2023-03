Taxistas en Cúcuta son víctimas de amenazas y cobro de vacunas por el Tren de Aragua

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Sucesos

Fuertemente armados y tomando control del territorio, presuntos integrantes del Tren de Aragua vienen extorsionando a los taxistas y cobrando una cuota por servicio de 10 mil pesos para quienes llegan al sector de La Parada o buscan trasportar a los venezolanos hasta el terminal de San Cristóbal.

Por Caracol Radio

La denuncia presentada por uno de los conductores de la mancha amarilla señala que, ante la negativa del pago, aumentan las amenazas con la quema de los vehículos y acciones contra la integridad de los taxistas y pasajeros.

“Estamos solicitando la atención de las autoridades competentes debido a las amenazas de las que venimos siendo víctimas, ayer llegando a La Parada, hombres fuertemente armados me detuvieron y pidieron el pago de una vacuna o incineraban el taxi, también le exigieron el pago de la vacuna a la pasajera”.

“Me advirtieron que eran integrantes del Tren de Aragua y que, si me negaba a pagar, me quemarían el taxi, les dije que no iba a pagar nada, porque me gano el día y estaba llevando era un servicio, fui ahí cuando otros cuatro hombres salieron armados y me amenazaron diciendo que ellos eran quienes mandaban en el territorio”. Señaló

La situación ha generado la preocupación de quienes trabajan día a día en sus vehículos y veían con la apertura de la frontera, una posibilidad para recuperarse económicamente ingresando y saliendo del vecino país.