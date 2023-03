Carlos Ochoa: Petro no es Maduro

Posteado en: Opinión

Escucho en una entrevista reciente al Presidente Petro, confesar con respecto a las acusaciones que recaen sobre su primogénito por presuntos delitos de financiación de la campaña presidencial en la cual habría pedido dinero a cambio de favores y apoyos a personas de dudosa reputación para su provecho y no para la campaña, que por su vida política no tuvo oportunidad de convivir con su hijo Nicolás, de esta manera despachó su responsabilidad en el escabroso tema que ha prendido las alarmas en Colombia y ahora le preguntan sobre el hermano, los primos de la mujer y hasta por las actividades de sus aliados políticos.

Exculparse despachando el tema con el argumento que no estuvo a su lado para infundirle valores por su actividad política y la separación de su entonces compañera, no explica como llegó a diputado Nicolás Petro, digamos que no estuvo a su lado para modelarle una conducta honesta, pero si estuvo para apoyarlo en sus aspiraciones políticas.

No quiero con esto unirme al acoso mediático que por este caso está sufriendo Petro, pero si quiero destacar que ese libreto se repite en otros países latinoamericanos y en el resto del mundo.

El 5 de marzo se cumplieron 10 años de la muerte oficial de Hugo Chávez, las viudas del Comandante que por distintas razones han sido apartadas del poder y viven en un exilio de lujo como Rafael Ramírez y la ex fiscal Ortega, no pierden oportunidad para responsabilizar de la crisis y el saqueo al otro Nicolás que por ahora se mantiene en Miraflores.

Si Chávez en su última aparición en 2012 pidió apoyo para su hijo político, nadie puede ahora pretender usar como excusa del desastre que no lo crio, desde Yare Nicolás Maduro se ganó el amor paternal de Chávez que lo condujo por los caminos enrevesados y complejos hacia la cúspide del poder, desde diputado y canciller hasta la presidencia, así que si hay un padre responsable por la incompetencia y el fracaso del país en manos de Nicolás Maduro y su camarilla no tenemos que buscar en los rincones, el primer responsable que le dio el palo al loco como dice el refrán es Hugo Chávez, no busquemos más desarrollando teorías de un supuesto programa de control mental cubano, ruso o chino para que Chávez al borde de la muerte nombrara a Maduro como sucesor, lo hizo a conciencia que Maduro continuaría su proyecto de destrucción de Venezuela y de toda Latinoamérica en su cruzada anticapitalista, eso no lo ocultó nunca después que llegó al poder como un manso buey respetuoso de las instituciones y libertades democráticas, para luego demolerlo todo para no construir nada, porque el verdadero legado de Chávez es la nada insustancial y absoluta.

Volviendo a Petro y el lio en que quiera o no esta metido por su familia, la verdad es que no la tiene fácil, tiene varios frentes abiertos y unos cuantos conejos en el asador y ya sabemos que casi siempre eso termina en chamusquina, pero hay algo que lo diferencia y es su capacidad para enfrentar a los medios que lo interrogan con respeto pero con absoluta libertad, eso es algo que no podemos decir del hijo de Chávez que continua cerrando medios radiales y digitales a su antojo sin respetar la tan vapuleada libertad de información, que no ofrece datos y cifras económicas ni de la producción petrolera, mucho menos de la crisis social y de servicios públicos.

A 10 años del fallecimiento de Chávez no se ha hecho pública su acta de defunción, lo único público y notorio es que el Presidente Chávez nos echó un vainón, me disculpan el francés, dejando en el poder quien sabe hasta cuando a su hijo político, que ha creado su propio entorno para protegerse del anterior, que ya fuera del poder reclaman el adn originario del comandante, para justificarse colocando a Maduro como principal responsable de la tragedia venezolana, cínicos es lo que son, todos son culpables.