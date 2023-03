A qué hora, cómo y por dónde ver los Premios Óscar 2023 este #12Mar

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Luego de conocerse la lista completa de nominados a los Premios Oscar, en enero se espera la ceremonia de premiación este 12 de marzo para celebrar la edición número 95 de los premios de la Academia.

Por CNN en Español

“Everything Everywhere All at Once”, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, lidera la lista con 11 nominaciones, seguida de “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin” que empataron con nueve nominaciones cada una.

Por el lado de América Latina, “Argentina, 1985”, de director Santiago Mitre, fue nominada a mejor película internacional. Otra cuota latinoamericana la tiene el director mexicano Guillermo del Toro, quien está nominado a mejor película animada, con Pinocchio.

¿Cuándo son los premios Oscar?

Como viene ocurriendo después de la pandemia, los Premios Oscar de este año se celebrarán en marzo, a diferencia de años anteriores a la era del covid-19, cuando se entregaban en febrero.

Para este año se tiene previsto que la ceremonia de premiación sea el 12 de marzo en el Dolby Theatre en Hollywood.

La ceremonia se empezará a transmitir a las 8:00 p.m., hora de Miami, o 5 p.m., hora del Pacífico a través de ABC en más de 200 territorios en todo el mundo, según la Academia.

Para Latinoamérica, usualmente la ceremonia de los Premios Oscar se transmite por TNT Latinoamérica, que hace parte de WarnerBros Discovery, la casa matriz de CNN.

¿Quién será el presentador?

Después de la controvertida presentación de Chris Rock en la gala de 2022, la ceremonia de premiación estará a cargo del ya conocido presentador Jimmy Kimmel, quien previamente fue el anfitrión de los Oscar en 2017 y 2018.

“Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con nuestras audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo”, dijeron Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la Academia.

