Venezuela se impuso y aguantó el “despertar” boricua

Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 de este 12 de marzo.

César Saavedra // lapatilla.com

– Venezuela se impone y frena a Puerto Rico para conseguir su segundo triunfo.

Venezuela 9, Puerto Rico 6

Venezuela consigue importante triunfo que desde primer inning castigo al picheo puertorriqueño donde los boricuas buscaron despertar pero los criollos los frenaron para dejar el marcador 9 carreras por 6 en el loanDepot Park de Miami.

El espectacular trabajo del lanzador Pablo López, el cuadrangular de Anthony Santander y sumado las cinco carreras remolcadas por Salvador Pérez y “El Team Venezuela” se pone con marca de dos ganados y sin derrotas en en esta quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Venezuela pico adelante en el mismo primer inning, con un sencillo remolcador de Salvador Pérez ante Berríos. Sin embargo, Anthony Santander sería protagonista por segundo juego seguido. El venezolano logró conectar un picheo en curva, con dirección al jardín derecho del loanDepot Park de Miami. Se trajo a Acuña Jr. y Arráez que estaban en circulación, para poner cuatro carreras en la pizarra del juego.

Llegó el segundo inning y Salvador Pérez despacha un enorme batazo de tres carreras en la alta de la segunda entrada. El receptor venezolano se enfrentó al relevista Fernando Ruíz. “Salvy” le conectó un batazo que se desapareció entre el jardín izquierdo y central ampliando la ventaja a siete carreras.

“Salvy” en el quinto inning vuelve a ser protagonista con un doblete remolcador para que Ronald Acuña Jr. volara desde la primera base hasta el home y así conseguir la novena carrera que selló el marcador para el equipo venezolano.

Por parte de Puerto Rico, Eddie Rosario conectó un cuadrangular solitario para recortar distancias.

Los boricuas fabricaron cuatro carreras más en la baja del sexto y una en la octava para meterse en el compromiso, pero el relevo del lanzador Silvino Bracho maniato a los puertorriqueños para frenar la remontada.

– Canadá en su debut le propina nocaut a Gran Bretaña

Gran Bretaña 8, Canadá 18

Un gran juego de toma y dame en los primeros innings Canadá exploto su ofensiva y fue más allá de propinarle 18 carreras a Gran Bretaña que solo pudo dar 8 y salir del juego por nocaut en el séptimo inning.

El partido tuvo una duración de sólo siete inning ya que el Clásico Mundial de Béisbol tiene una regla de misericordia durante la ronda de grupos. Si un equipo tiene ventaja de 10 o más carreras después de siete episodios, el partido se termina.

Canadá anotó en cada entrada, incluidas cinco carreras en la primera, cuatro en la tercera y seis más en la cuarta.

Gran Bretaña tomó una ventaja de 3-0 en la parte alta de la primera, pero tuvo una tarde complicada desde la lomita, permitiendo 17 imparables y regalando 16 bases por bola. Harry Ford fue de lo más destacado por su equipo, con un cuadrangular de tres carreras.

Akeel Morris fue el derrotado, aceptando cinco carreras en dos tercios de entrada y Phillippe Aumont logró la victoria.

– Israel remonta el juego para ganarle a Nicaragua y obtener su primera victoria en el Clásico Mundial

Nicaragua 1, Israel 3

La representación de Israel realizó gran remontada para derrotar a Nicaragua que pierde por segunda ocasión en este Clásico Mundial de Béisbol.

Ambos equipos con menos posibilidades de avanzar en el Grupo D ante las representaciones de República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico hoy batallaron donde resultó victorioso Israel 3 carreras por 1 ante Nicaragua en su debut este domingo en el Loan Deport Park”, estadio que funciona como sede de Miami Marlins en las Grandes Ligas.

Nicaragua llegó al duelo con la selección israelita después de perder en su primera presentación ante la favorita escuadra de Puerto Rico. Mientras, los jugadores de Israel saltaron al terreno de juego por primera vez en este campeonato del orbe, luego de sorprender en la pasada edición y entrar en los ocho mejores del planeta.

La dirección de Israel decidió colocar al pitcher de Baltimore Oriols, Dean Kremer, para actuar en su encuentro de debut. El diestro trabajó cuatro entradas completas, en las que permitió tres inatrapables, regaló un boleto de libre tránsito y retiró a cuatro bateadores por la vía de los strikes, dejando el marcador 0x0 y la decisión del encuentro en el brazo de los relevistas.

Nicaragua, por su parte, colocó al lanzador, Ronald Medrano, quien en dos episodios completos soportó par de indiscutibles, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres rivales.

La primera carrera del conjunto latinoamericano llegó en la parte alta de la quinta entrada, cuando apareció sobre la tabla de lanzar el relevista Josh Wolf. El diestro otorgó una base por bolas y le conectaron un batazo de dos almohadillas, para perder el control de desafío.

Así se mantuvo el encuentro hasta la parte baja del octavo episodio, cuando apareció Jonathan Loasiga, lanzador de los New York Yankees, y principal figura del bullpen nicaragüense. Loasiga sustituyó a Carlos Teller, quien logró un importante cero en el episodio anterior.

Israel no creyó en las veloces rectas del serpentinero distro y fabricó tres anotaciones para dejarle solo una opción de buscar la victoria a sus rivales de turno. Spencer Horwitz con indiscutible al jardín izquierdo y Garrett Stubbs con doble entre los izquierdos y central fueron los encargados de impulsar las carreras.

De esa forma, el triunfo en el encuentro fue a la cuenta del relevista Richard Bleier, quien trabajó en el octavo episodio sin permitir libertades y ponchó a dos bateadores. En tanto, Robert Stock se anotó el salvamento y Loasiga fue el lanzador derrotado.

– Italia vapulea a Países Bajos que busca pasar a la segunda ronda.

Países Bajos 1, Italia 7

La selección Italiana consigue su pase a la segunda ronda tras vapulear a la selección de los Países Bajos con el marcador final de 7 carreras por 1 y de esta forma dar un golpe sobre la mesa en la esta edición del Clásico Mundial de Beisbol.

Italia tuvo que venir de atrás con un cuarto inning soñado, donde pudo cosechar una rally de seis anotaciones y anotar una más en el octavo, para quitarle la posibilidad a sus rivales de poder reaccionar en el marcador y lograr su histórico pase.

El experimentado lanzador Matt Harvey, logró mantener a los bateadores rivales lejos de anotar más carreras luego del cuadrangular en el tercer episodio, para dejar su línea de trabajo en cuatro entradas de dos sencillos y tres ponches.

En la parte ofensiva, los más destacados fueron Nicky Lopez quien pudo batear de 4-2 con un triple, un boleto, dos remolcadas y una base robada, seguidamente Sal Frelick de 5-3 con doble dos remolcadas y una anotada.

Con este resultado, tiene el segundo puesto asegurado del Grupo A y seguir su camino en este torneo, donde espera tener las mejores actuaciones posibles en las instancias siguientes, con el objetivo principal de quedar entre las mejores selecciones.

– Japón sale invicta en la primera ronda apaleando a Australia.

Japón 7, Australia 1

Japón se llevó la victoria y ya van cuatro en este torneo donde mostraron su superioridad frente al cuadro australiano con marcador de 7 carreras por 1 a Italia en el Tokyo Dome de la capital nipona.

Los samuráis quedaron con marca de 4-0, invictos a la segunda de este evento y Australia puso su foja en 1-2, aun con claras opciones de acceder de ronda.

Los nipones atacaron desde el vamos y fabricaron un trío de anotaciones en el propio primer inning, cuando Othani pegó un vuelacerca productor de esas tres carreras, seguidamente, los dueños de casa agregaron dos más en el segundo capítulo.

Posteriormente, Japón marcó una en los innings 4to y 5to respectivamente.

Australia en cambio se salvó de la blanqueada al anotar una en la parte baja de la novena entrada.

Ganó el derecho, Yoshinobu Yamamoto, quien laboró 4 entradas con 8 ponches, fue auxiliado por 4 relevistas que finalizaron el trabajo en el box de su compañero quien se apuntó la victoria.

En la ofensiva de los ganadores sus mejores fueron: Lars Nootbaar al dar de 3-1 con dos anotadas y una fletada, Kensuke Kondoh al sonar de 4-2 con anotada e impulsada, Shohei Ohtani al irse de 2-1 con anotada, jonrón, con 4 fletadas, así como el aporte de Yuhei Nakamura al ligar de 3-3 con anotada y producida.

– Cuba consigue ganar a China Taipei para quedar con registro de 2 – 2 y esperar resultados.

China Taipei 1, Cuba 7

Cuba estuvo a punto de blanquear a China Taipei y los derrota con marcador de 7 carreras por 1 en el último choque en el Grupo A que se disputó en el estadio Intercontinental de Taichung, Taiwán.

Ambas novenas quedaron con registro 2-2 y ahora deberán esperar por otros resultados para conocer su destino de cara a la siguiente fase del certamen.

Los conducidos por Armando Johnson (Cuba) tomó rápidamente el control de la pizarra al fabricar un racimo de cuatro rayitas en el primer inning y dos más en la segunda entrada, para luego marcar otra en el cuarto episodio.

En el ataque de los antillanos sus mejores artilleros fueron: Erisbel Arruebarrena al sonar de 4-1 con jonrón, anotada, con 2 remolcadas; Yoan Moncada al sonar de 4-3, 2 anotadas, vuelacerca y una fletada; Alfredo Despaigne al ligar de 4-2 con dos producidas y Roel Santos al chocar de 4-2 con dos impulsadas.

– Corea consigue derrotar a Republica Checa para obtener su primer triunfo de este Clásico Mundial.

Republica Checa 3, Corea del Sur 7

Corea del Sur venció a República Checa con pizarra de 7 carreras por 3 para seguir con vida de cara a sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase en choque jugado en el Tokyo Dome de la capital nipona.

Los surcoreanos picaron adelante en la pizarra con un rally de cinco en el propio primer inning, cuando combinaron 3 sencillos y un cuadrangular. Posteriormente anotaron una en la segunda entrada. Ese marcador se mantuvo hasta la séptima entrada, cuando los checos hicieron dos y el team surcoreano hizo una más. Ambas novenas quedaron con mismo registro de 1-2.

En la ofensiva de los triunfadores sus mejores artilleros fueron: Ha-Seong Kim al ligar 4-2 con dos anotadas, 2 jonrones, con dos producidas, Baekho Kam al pegar de 4-2 con anotada e impulsada y Tommy Edman al sonar de 3-1 con dos impulsadas.

– EEUU apalearon a la selección de Gran Bretaña en su debut de la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Gran Bretaña 2, EEUU 6

En un arranque comenzó tambaleante, Estados Unidos se vio sacudido por un cuadrangular en el primer inning, pero la calidad y magia en cada brazo llevaron a buen puerto al barco estadounidense para imponerse 6 carreras por 2 a un aguerrido equipo de Gran Bretaña.

Los británicos ya pueden presumir una asistencia al Clásico Mundial de Beisbol, pues este 2023 quedará marcado como su debut en una competencia de esta índole. En un principio, los de la isla pusieron a temblar a propios y extraños con un soberbio palazo de Trayce Thompson, el cual se llenó de pelota y la puso por el centro de los jardines, pero del otro lado de la barda.

Estados Unidos tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo no le volvieron a ver el polvo. Nolan Arenado puso un potente batazo en la esquina izquierda del diamante y con ello el juego se empató. Seguido del tercera base de los Cardinals llegó Kyle Tucker, quien siguió los pasos del tercera base y timbró la segunda carrera del juego para los americanos.

Un home run de Kyle Schwarber en el quintó inning comenzó a dibujar el camino a la victoria para Estados Unidos, ya que por delante se llevó a Mike Trout y Paul Goldschmidt.

En el sexto inning, Nolan Arenado volvió a responder con el bate y trajo una carrera más para las Barras y las Estrellas, mientras que Anfernee Seymour colocó una carrera más para la novena de la Gran Bretaña.

David Bednar no tuvo problemas para cerrar el juego al retirar en fila a sus oponentes en el noveno rollo y con ello ponerle punto final al duelo.

