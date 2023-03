California enfrenta riesgos “extremos” de inundaciones repentinas por fuertes lluvias

Click to share on Google News (Opens in new window)

Primero vino toda la nieve en California. Ahora viene toda la lluvia, con un riesgo “extremo” de inundaciones repentinas para algunas regiones.

Por New York Post

Un potente río atmosférico, el último en una temporada de invierno que ha presentado alrededor de una docena hasta el momento, está trayendo a California otra ronda de fuertes lluvias, vientos dañinos y cantidades extraordinarias de fuertes nevadas en partes del estado que simplemente tienen demasiado de ambos en este momento.

Para las tierras bajas, varias pulgadas de lluvia una vez más generan alertas generalizadas de inundaciones y preocupaciones por deslizamientos de tierra, mientras que los nuevos totales de nevadas en las elevaciones más altas podrían alcanzar las 100 pulgadas y las ráfagas de viento en las cumbres podrían superar las 100 mph.

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional ha emitido ahora un riesgo “extremo” de inundaciones repentinas para el sur de Sierra Nevada y la cordillera de la costa central de California al sur de Monterey, ya que la última guía por computadora sugiere que el río atmosférico será aún más cálido y húmedo de lo pronosticado anteriormente.

NO REST FOR THE WEST: Parts of California are bracing for an atmospheric river bringing more heavy rain to the state, leading to snow melt and extreme flooding risk.

FOX Weather's @Max_Gorden is along Lake Folsom outside Sacramento with more on how the state is preparing. pic.twitter.com/vpK641BJvB

— FOX Weather (@foxweather) March 10, 2023