Las decisiones de Shakira que hicieron “montar en cólera” a Piqué y su familia

Un nuevo foco de tensión se roba la atención en la escandalosa separación de Gerard Piqué y Shakira luego de 12 años de matrimonio. En España aseguran que la mudanza de la artista a Estados Unidos es un hecho e incluso tiene fecha: el próximo 1° de abril. El momento del año elegido no es azaroso: la colombiana planea aprovechar el receso por Semana Santa en España para la reubicación y que los hijos de la pareja, Sasha y Milan, culminen su ciclo lectivo en Miami, adonde residirán junto a su madre.

Por Infobae

El viaje acarrea la dificultad de la salud del padre de Shakira, de 91 años, por lo que la cantante contrataría un avión sanitario para el traslado. Sin embargo, el cambio de hogar, aún planificado en el divorcio, hizo “montar en cólera” al futbolista y su familia.

Así lo subrayó el diario As. ¿La causa? La artista no habría informado oficialmente de la inminencia de la travesía a los padres del ex futbolista, Joan y Monsterrat, que además son sus vecinos. Vale remarcar que la relación con ellos, según reportan los medios europeos, se deterioró notablemente, al punto que exteriorizaron en más de una oportunidad su enojo por los ruidos molestos provenientes de la mansión que su hijo supo habitar con su familia antes de la ruptura. Y hasta aguardan la distancia con alivio. Pero no están de acuerdo con las formas y tiempos.

Para los Piqué, que la mudanza definitiva se dé con el año escolar en curso es “una barbaridad”, según reflejó As. Según su postura, lo ideal sería que finalizaran la cursada y, ahí sí, se afincaran en Norteamérica. De todos modos, Shakira no estaría en falta, ya que está obligada a informar de los viajes con 15 días de antelación, plazo que aún no está cumplido.

