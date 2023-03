Madre primeriza tuvo que ir a la comisaría porque dejó de diferenciar a sus pequeños gemelos

Posteado en: Curiosidades, Titulares

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió una usuaria de Twitter en su cuenta, y el mensaje destapó una ola de repercusiones, además de capturar la atención de sus seguidores, que no dejaron de preguntarle cómo seguía la historia. Sofía Rodríguez, la mamá de los bebés de 45 días de vida, contó un poco más de la situación mientras respondía las consultas y explicó qué pasó una vez que acudió a la comisaría en búsqueda de una solución.

Por Infobae

Lo primero que aclaró la joven profesora de educación física y apasionada por el patinaje artístico es que aunque en las fotos se aprecien algunas diferencias físicas, “en persona son iguales”. Más tarde reveló que el principal motivo por el que deseaba imperiosamente saber la identidad de cada era para poder ingresar sus historias clínicas. “Le sacamos las huellas, pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien”, confesó un par de horas después junto a una foto de la pequeña huella dactilar de uno de sus hijos.

El hilo de la red social del pajarito se fue haciendo cada vez más multitudinario, con gemelos que contaron experiencias de su infancia, y casos similares que hasta la actualidad dudan de si el nombre que les pusieron era el que verdaderamente tenían, o si sus padres alguna vez se confundieron y luego adoptaron el del otro. En medio de las reacciones, un internauta reparó en el detalle de que en las foto que subió Sofía uno de los bebés llevaba puesta una pulsera azul, y le preguntó si esa técnica no le había funcionado para distinguirlos.

“Una noche hace como 10 días, nos dimos cuenta que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. Se la saqué pensando que al otro día iba a saber cual era cuál, pero no”, le contestó la mamá de Valentín y Lorenzo, los pequeños protagonistas de la historia viral. Y agregó: “Nos levantamos toda la noche para darles de comer y cambiarlos, pero en un momento se nos confundieron; al otro día ya no sabíamos cuál era cuál”.

La siguiente revelación ocurrió cuando publicó otra foto, donde se veía que uno de los bebés tiene dos pinchazos en el brazo. “Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo, y le están haciendo todos los estudios, pero no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, comentó Sofía. Al conocer más de su situación, mientras algunos se lo tomaron con humor, otros expresaron su preocupación. “Esto no es gracioso, no les pueden poner dos veces la misma vacuna, son bebitos”, señaló otra usuaria, y la mamá de los gemelos le contestó: “Sí, estaban en neonatología; yo ni me enteré cuándo los vacunaron, y ahora la pediatra me dijo que él tiene dos marcas y tendría que tener una, mientras que el otro bebé no tiene marcas”.

