Lo acusaron de descuartizar a su novia menor de edad y quiere declarar bajo el “suero de la verdad”

Martín Monzón, de 39 años, está acusado de matar y descuartizar a Horaciela Marasca, su pareja menor de edad en Posadas, un hecho que data de agosto de 16 de 2015. Insólitamente, Monzón asegura que solo actuó en defensa propia y que nadie le cree. Ante tal situación, realiza una y otra vez un inusual pedido: declarar ante la Justicia bajo los efectos del pentotal sódico, el llamado “suero de la verdad”.

Por: Infobae

Esta semana, Monzón comenzó a ser enjuiciado en su ciudad. Según la hipótesis acusatoria, basada en los elementos de prueba recolectados en la investigación del caso, está claro para los detectives del caso que luego de una discusión registrada esa noche la joven de 16 años primero sufrió tres golpes, uno de ellos en la cara y que le provocó la pérdida de tres dientes. Luego recibió tres puñaladas con un cuchillo de carnicero. Una de ellas logró una profundidad de 14 centímetros que le perforó el pulmón y el corazón.

Sin embargo, en las declaraciones indagatorias vertidas durante la etapa de instrucción, el acusado aseguró que actuó en defensa propia ante un primer ataque de su víctima, momento en donde se produjo un forcejeo en el que la adolescente acabó con el cuchillo incrustado en el pecho.

En esas declaraciones, además, el imputado reconoció haber descuartizado a la víctima con intenciones de deshacerse del cuerpo ante el “miedo” que le provocó el desenlace. Sin embargo, no definió su crimen como un femicidio.

En ese marco, en instancias previas, su defensor oficial, Miguel Ángel Varela, solicitó que el imputado declare bajo los efectos del pentotal sódico, pero el pedido nunca prosperó e incluso fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

A pesar de ello, la cuestión volvió a quedar en el tapete en el inicio del juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal N°2 de Posadas.

Varela fue el primero en mencionar la cuestión a la hora de los “planteos preliminares”. En esa instancia, el letrado solicitó que el tribunal reconsidere el rechazo del uso del pentotal sódico en el presunto femicida.

“Entendemos que es la única manera de que se puedan desplazar las dudas que hay con respecto a que él efectivamente se defendió en el momento que fue atacado con ese cuchillo y que en el forcejeo lamentablemente termina muerta Horacelia. Resulta fundamental para nosotros”, fundamentó el letrado, aunque el tribunal volvió a rechazar el planteo al considerarlo “extemporáneo y manifiestamente inadmisible”.

De igual manera, al momento de comparecer ante los magistrados César Yaya, Gregorio Busse y Fernando Verón, y el fiscal Vladimir Glinka, el propio imputado insistió en someterse al uso del fármaco.

“Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato. No deseo agregar otra cosa, solo que se lea mi declaración ya escrita, sin agregar, ni quitar nada hasta que se me conceda el derecho de declarar bajo el suero de la verdad porque encuentro en eso la única forma de hacer creíble mis palabras”, expresó, casi resignado.

En aquellas declaraciones brindadas previamente, Monzón dijo que la supuesta pelea con la víctima se originó por sus presuntas infidelidades, pero aseguró que la primera en tomar el cuchillo y lanzar una estocada fue ella.

“Se vistió y me dijo que iba a salir. Yo le negué. Ahí ella trajo un cuchillo, empezó a amenazarme, me ataca y yo le tuerzo el brazo. En el forcejeo se cae y veo el cuchillo incrustado en su pecho. Tuve miedo. Me deshice del cuerpo e hice como si fuese que ella se había ido”, fue su declaración vertida en 2015, semanas después de ser detenido, leída y ratificada por el acusado ayer en la primera jornada del juicio.

El debate se extenderá hasta el 10 de marzo. Se prevé la participación de al menos 26 testigos, entre familiares, vecinos, policías, peritos y profesionales de diversas áreas, que ayudarán a reconstruir lo sucedido.

Monzón está acusado de homicidio agravado por el vínculo, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable del hecho. El planteo del uso de pentotal sódico tiene precedentes: fue empleado por Diego Molina, un celador acusado de abuso de niños, enjuiciado en Mendoza en 2016.