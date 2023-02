Viola Davis, la niña que creció en un infierno infestado de ratas para después triunfar en Hollywood

Posteado en: Entretenimiento, USA

Mientras rodaba en Sudáfrica La mujer rey, Viola Davis encargó la remodelación de su casa de Los Ángeles. La actriz pidió a una diseñadora local que rebajara el tono minimalista e inyectara más estilo al espacio en el que vive desde hace cinco años junto a su marido, el también actor Julius Tennon, y Genesis, la hija de 12 años que la pareja adoptó. La interiorista dio al comedor principal de la residencia del barrio de Toluca Lake un toque monocromático con un papel tapiz de nubes que cuesta casi 500 dólares por cada diez metros.

La residencia ha sido destacada en el número actual de la revista Architectural Digest. En este puede apreciarse el trabajo que la diseñadora hizo en el cuarto de trofeos, donde Davis, de 57 años, ha colocado su Oscar, su Emmy y su Tony. Será la habitación que acoja el Grammy que la actriz consiguió el 5 de febrero, convirtiéndose en la artista número 18 que logra el EGOT al triunfar en los cuatro grandes premios de la televisión, la industria musical, el cine y el teatro en EE UU (Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

En la estantería, además de los trofeos, hay fotografías familiares, libros y una versión enmarcada de I have a dream, el célebre discurso del reverendo Martin Luther King. Con su conquista, Davis entra a una lista en la que se encuentran los compositores Richard Rodgers, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, las actrices Audrey Hepburn y Rita Moreno y los directores Mel Brooks y Mike Nichols, entre otros. Se convierte en la tercera afroamericana en lograrlo después de Whoopi Goldberg y Jennifer Hudson.

La lujosa residencia de Davis y su esposo contrasta profundamente con la casa de infancia de Davis, quien antes de convertirse en realeza de Hollywood hizo decenas de sólidas actuaciones en decenas de títulos hasta que logró roles más llamativos en Duda (2008), junto a Meryl Streep, y The Help (2011), que le valieron su primera y segunda nominación al Oscar. Esto no se tradujo necesariamente en más trabajo, pues le llegaban ofertas para algunos días de trabajo, pero no grandes papeles. Esto la convenció a iniciar su productora JuVee, que fundó en 2011 junto a su esposo para ampliar la oferta de papeles a las mujeres negras en la industria. En 2017 consiguió la estatuilla de la Academia del cine gracias a Fences, dirigida por Denzel Washington. Se hizo con el Emmy dos años antes gracias a Cómo defender a un asesino (How to get away with murder), el exitoso drama de tribunales de ABC.

