Sobreviviente del tiroteo en Universidad de Míchigan también se salvó de la masacre de Sandy Hook en 2012

Un estudiante universitario que sobrevivió al trágico tiroteo que mató a tres estudiantes e hirió gravemente a otros cinco el lunes en la Universidad Estatal de Michigan relató que también le tocó vivir la trágica masacre de Sandy Hook, en 2012.

Por El Diario NY

El joven Jackie Matthews, de 21 años, señaló en un emotivo video de TikTok publicado en la madrugada del martes que ha sido el segundo tiroteo masivo que ha presenciado.

Según su relato, el ahora estudiante de último año en la MSU, estudió en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2012, cuando el tirador Adam Lanza mató a 20 estudiantes, seis maestros y un miembro del personal, incluyendo el suicidio del autor de los crímenes.

En las declaraciones dadas desde una habitación ubicada al otro lado lado desde donde Anthony Dwayne McRae mató a tres estudiantes de la MSU, Matthews indicó que aún sufre de una “fractura de TEPT (estrés postraumático) en toda la regla” en la parte baja de la espalda por las horas que tuvo que estar agachado en su salón de clases cuando ocurrió la masacre de Sandy Hook.

“El hecho de que este sea el segundo tiroteo masivo que he vivido ahora es incomprensible”, dijo Matthews en la plataforma de TikTok. “Mi corazón está con todas las familias y los amigos del tiroteo en el estado de Michigan”.

A survivor of the Sandy Hook School mass shooting in 2012 is a student at Michigan State University: “I am 21-years-old and this is the second mass shooting I’ve lived through. We can no longer allow this to happen. We can no longer be complacent.” pic.twitter.com/Jcafl57tmZ

— Shannon Watts (@shannonrwatts) February 14, 2023