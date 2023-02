Michael B. Jordan se suma a la secuela de “Soy leyenda” y Will Smith estaría confirmado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ha pasado más de una década desde que el éxito de Will Smith, Soy leyenda, se estrenó en los cines, y cómo se ha visto recientemente, en su reestructuración, Warner Bros. está desarrollando proyectos que hayan probado la popularidad y ahí aparece una secuela de esta película. Smith regresaría para el anticipado film en el que además sería el productor.

Por Infobae

A esta nueva aventura se le unirá el actor Michael B. Jordan (Pantera negra), quien también producirá el próximo largometraje. Se dio a conocer que Akiva Goldsman, quien adaptó la novela de Richard Matheson de 1954 en 2007, también regresa para escribir la segunda parte de la trama.

En una reciente entrevista con Deadline, Goldsman explicó cómo una secuela de Soy leyenda se puede hacer muchos años después. Todos los fans de este título saben que la película de Smith termina con el personaje principal encontrando la cura pero muriendo en el proceso. No obstante en el final alternativo, el Dr. Robert Neville vive para luchar otro día.

“Esto comenzará unas décadas más tarde que el primer largometraje”, explicó Goldsman. “Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo solo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20-30 años. Ves cómo la tierra se recupera y hay algo hermoso en eso, a medida que el hombre se aleja de ser el habitante dominante. Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al edificio del Empire State, pero las posibilidades son infinitas”, dijo.

El guionista además reveló que el próximo largometraje le dará una gran importancia al final alternativo y no al que salió en cines. “Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en lugar del final lanzado en la película original. Lo que Matheson estaba hablando era de que el tiempo del hombre en el planeta, ya había llegado a su fin. Eso es algo muy interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original”, comentó.

Continúe leyendo la noticia aquí.