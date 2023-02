“Tenía miedo que la gente no lo aceptara”, habló la expareja del futbolista que se declaró homosexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El jugador checo Jakub Jankto, que milita en el Sparta Praga, se declaró homosexual en un emotivo video que subió a sus redes sociales. “Ya no quiero esconderme”, es la frase que utilizó el futbolista para marcar la importancia de su declaración para su vida personal y todo el mundo del fútbol.

Por Infobae

Después de hacer pública su decisión, la que tomó la palabra fue su ex pareja. Markéta Ottomanská, que además es la madre de su hijo de más de 3 años, se refirió al anunció que realizó Jankto. “Estoy orgullosa de que haya podido reunir la fuerza para salir a la luz públicamente. Es el primer futbolista que lo anuncia. Quizás solo lo admitieron aquellos que terminaron sus carreras. Todos los demás lo mantienen en secreto”, dijo al medio iDNES, de la República Checa.

“Seguro que todavía hay muchos que le escriben mensajes privados y lo amenazan. Es terrible que algo así siga ocurriendo en estos días. Personas extrañas interesadas en la vida de otras personas”, agregó Ottomanská.

Al ser consultada por en qué momento se enteró de la decisión de Jakub, su ex pareja fue tajante. “No quiero publicar tales detalles. Pero cuando me dijo eso, también me dio mucha libertad. Ahora lo importante es que esté cómodo y feliz. Seguramente se sentirá aliviado y nada se lo comerá por dentro. Tenía miedo de que la gente no lo aceptara por lo que era. Estaba estresado por eso. Creo que a la gente le gustará tanto como antes. Solo necesita ser amable con ellos”, expresó.

Por último, Ottomanská se refirió a cómo fue su relación con el condicionante que ahora se hizo público sobre la elección sexual de Jankto. “Está en el pasado, ya no me ocupo de eso. No lo culpo. Lo que estaba pasando también se debía a que yo tenía un trauma no resuelto de mi niñez, el divorcio de mis padres. Hablé de eso el año pasado porque necesitaba cerrarlo para mí. Ahora operamos sobre una base neutral: somos padres, así que tenemos que llevarnos bien”, concluyó.

En el video que el jugador del Sparta Praga publicó en su cuenta de Instagram, repitió un texto que también lo agregó en el posteo y que decía: “Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión”.

Continúe leyendo la noticia aquí.