Scaloni, Guardiola y Ancelotti, finalistas The Best al Mejor Entrenador Fifa

El argentino Lionel Scaloni (selección de Argentina), el español Pep Guardiola (Manchester City) y el italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid), son los finalistas del The Best a Mejor Entrenador Masculino de la FIFA 2022.

El galardón reconoce las actuaciones de los entrenadores en el fútbol masculino durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022. El ganador será anunciado en una ceremonia que se celebrará en París el 27 de febrero de 2023.

Los tres finalistas salen de los cinco candidatos que, en su momento, propusieron un panel de expertos. De esta preselección, fueron seleccionados por un jurado internacional compuesto por entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas futbolísticos y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la FIFA.

The three finalists for #TheBest FIFA Men’s Coach Award have been revealed!

?? @PepTeam

?? @lioscaloni

?? @MrAncelotti

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2023