El secreto de la eterna juventud de LeBron James: 1,5 millones al año en cuidar su cuerpo

Posteado en: Actualidad, Deportes

Para LeBron James el tiempo es sólo lo que sucede entre canasta y canasta. La edad no es algo físico que le afecte al rendimiento en la cancha. A sus 38 años, cuando muchos ya enfilan la cuenta atrás para la retirada, el alero de Akron está en uno de los mejores momentos de su carrera (y ya van unos cuantos) como demuestran los números que le han permitido superar a Kareem Abdul-Jabbar como máximo anotador histórico de la NBA.

Por relevo.com

James, que cumple 20 temporadas en la NBA, está firmando el tercer mejor promedio anotador de toda su carrera (30 puntos por partido) y supera en tres puntos la media de su trayectoria. Cifras que le han permitido dar caza a Kareem, pero además colarse en la carrera por ser el mejor anotador de la temporada, un título que ya ganó en 2008 con los mismos tantos de media. Ahora mismo es séptimo, a 3,4 puntos de Joel Embiid.

¿Cómo es posible que un jugador de 38 años tenga este rendimiento a estas alturas de su carrera? La respuesta es sencilla, aunque no tenga lógica. LeBron no es un jugador de 38 años con 20 temporadas a sus espaldas. O al menos no lo parece en cuanto a rendimiento físico se refiere. El alero ha convertido su cuerpo en un templo. Y en esta ocasión la manida expresión tiene más sentido que nunca.

ara James el trabajo físico es una parte fundamental de su vida. Y por ello no escatima en gastos para cuidar cada centímetro de su cuerpo, cada gramo de su peso y cada segundo de su descanso. De hecho, el jugador de los Lakers invierte cada año 1,5 millones de dólares en cuidar y mantener su físico. Así lo reveló Maverick Carter, amigo íntimo de LeBron y socio en varios de sus negocios.

Cámaras hiperbáricas, nitrógeno líquido… y un NAVY Seal

Un gasto que el alero sigue rentabilizando y que va desde la instalación de cámaras hiperbáricas, crioterapia, calzado especial de compresión para recuperación y tratamientos personalizados con nitrógeno líquido, entre otros métodos, para una puesta a punto óptima. Además tiene contratados a varios chefs que cuidan al detalle cada aspecto de su nutrición y ha realizado estudios del sueño para maximizar su descanso. Incluso contrató a un ex Navy Seal para que le ayudara con su preparación física.

“Emplea mucho dinero en cuidar su cuerpo y eso no lo hace todo el mundo. Mucha gente se piensa que es un gasto excesivo, pero ese gasto le ha permitido ganar mucho más dinero durante tanto tiempo”, aseguró en 2018 su ex compañero en los Miami Heat Mike Miller.