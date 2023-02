Un nuevo récord para Beyoncé: Ellos son los ganadores de la 65ª edición de los Grammy

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras par de años viviendo las premiaciones de los Grammy de una manera diferente y no tan “a lo grande” como estamos acostumbrados; la organización regresó con un evento sin precedentes, artistas relacionados a la música y todo tipo de género se dieron cita para celebrar lo que han hecho durante los últimos meses.

La buena vibra se hizo sentir desde el paso de las estrellas por la alfombra roja y luego el show de inicio a cargo del artista latino Bad Bunny, quien contagió a todo el público con su buen ritmo.

Este 2023, la estrella estadounidense Beyoncé rompió récord, al convertirse en la artista con más gramófonos en su haber, estos últimos reconocimientos gracias a su más reciente trabajo discográfico: “Renaissence”.

Otras grandes estrellas también subieron al escenario a recibir sus galardones, a continuación compartimos la lista completa de ganadores:

Mejor Álbum:

Vocal Pop: Harry Styles – Harry’s House

“Muchas gracias, este disco de principio a fin ha sido la experiencia más grande de mi vida, desde escribirlo con mis mejores amigos hasta tocarlo para ustedes, es la alegría más grande. Me gustaría agradecer a Rob, Jeffrey, Tom, Tyler, Tommy y Tom +pic.twitter.com/O3G6EQY5bB — Harry Styles México (@HarryMexOficial) February 6, 2023

Country: Willie Nelson – A Beautiful Time

Música Urbana: Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

“Gracias a todos los latinos en el mundo entero, gracias a todos los que trabajaron en este álbum. Este premio se lo dedico a la cuna del reggaeton: Puerto Rico, a las leyendas y a los nuevos talentos que siguen refrescando el género y llevándolo a otro nivel”.

Discurso de Bad Bunny cuando le dieron el premio a “Best Urbana Musica Album”. ??? pic.twitter.com/Ml3l12NLTR — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) February 6, 2023

Rap: Kendrick Lamar – Mr. Morales & The Big Steppers

Dance Electrónica: Beyoncé – Renaissence

Canción R&B: Beyoncé – Cuff It

Dúo o Grupo: Sam Smith y Kim Petras – Unholy

.@samsmith and @kimpetras win Best Pop Duo/Group Performance for #Unholy, making Kim the first transgender woman to ever win this award at the #GRAMMYs pic.twitter.com/wNdlM3PcvE — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 6, 2023

El premio especial de este 2023 se lo llevó Dr. Dre, por sus aportes al género Hip Hop, a lo largo de su carrera. Los artistas más influyentes del género rindieron tributo al artista y también al Hip Hop por estar cumpliendo 50 años de historia.

Que buen momento ?? lo mejor de la noche en los #Grammys 50 años de hip-hop pic.twitter.com/adCy1BbgYC — daphnettle (@Daphnettle) February 6, 2023

Interpretación Pop Solista: Adele – Easy On Me

“Le escribí esta canción a mi hijo en la ducha cuando estaba pensando cambiarle la vida”.

ADELE NO SE PODÍA IR SIN UN GRAMMY #GRAMMYS pic.twitter.com/7sqg7Uopav — stef | harry grammy winner (@lovepsqrli) February 6, 2023

Otros ganadores de la noche son:

Bonnie Raitt, Canción del año – Just Like That.

El premio a Grabación del año es para Lizzo – About Damn Time.

Mejor Artista Nuevo: Samara Joy.

Y, el premio a Mejor Álbum es para… ¡Harry Styles!