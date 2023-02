VIDEOS impactantes: Descarrila un tren y provoca un gran incendio en Ohio

Click to share on Google News (Opens in new window)

El descarrilamiento de un tren provocó este viernes un gran incendio en la localidad de East Palestine (Ohio, EE.UU.), informan medios locales.

Por RT

Debido a la emergencia, las autoridades locales ordenaron la evacuación de la población en el área cercana al accidente. “Se ha ordenado la evacuación en un área de 1 milla (1,6 kilómetros) del cruce de James St. Hay un refugio disponible en la escuela secundaria de East Palestine”, reza el comunicado.

“Estamos al corriente del descarrilamiento en East Palestine, y nos estamos coordinando estrechamente con los primeros socorristas locales al tiempo que movilizamos nuestros propios equipos”, comunicaron desde la empresa ferroviaria Norfolk Southern.

#BREAKING #URGENT

???

More shocking video from the train derailment in East Palestine, Ohio.

Emerging reports state that there are injuries involved: unknown how many or to what extent.

The tankers were carrying chlorine gas, per local scanner. pic.twitter.com/HoSqdeoUVV

— Royal Intel ? (@RoyalIntel_) February 4, 2023