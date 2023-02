Insólito error de un abogado le costó la residencia a un hombre en EEUU y toda su familia será deportada

Posteado en: USA

Es común que quienes buscan mudarse a Estados Unidos recurran a abogados especializados en temas de migración cuando desean tramitar algún documento de este tipo. Sin embargo, las autoridades instan a llevar a cabo estos procesos de manera individual y sin ayuda para evitar lo que le ocurrió a la familia Fernandes. Sus integrantes están a punto de ser deportados del país norteamericano por un aparente error que cometió el especialista en leyes que habían contratado.

Por La Nación

Neil, Verónica y los hijos de ambos son originarios de Canadá, pero se habían establecido en Jackson, Michigan, desde hace muchos años. Ahora, tendrán que salir de EE.UU. a finales de febrero porque su visa expiró y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) los catalogó como no elegibles para adquirir la residencia en el último momento del trámite.

De acuerdo con el medio M Live, el procesamiento de los Fernandes para obtener la tarjeta verde fue largo y extenuante, por lo que creyeron que el resultado sería favorable. Al parecer, todo se vio arruinado porque Neil trabajó durante más de 180 días en EE.UU., incluso cuando su permiso de empleo ya había expirado. En ese momento, los miembros de la familia esperaba que su abogado les renovara sus visas, pero este nunca les avisó que en ese proceso no podían trabajar, según argumentaron.

A pesar de que los Fernandes trasladaron su caso a otro abogado, ya no había nada más que hacer. El antiguo representante incluso hizo una carta explicándole al juez que había sido su culpa y que no le había informado a Neil que no debía trabajar. No obstante, ninguno de los intentos funcionó.

“Fernandes es una persona trabajadora y respetuosa de la ley, pero no es un abogado de inmigración. Debido a una falta de comunicación adecuada por parte de su abogado anterior y actual, el Sr. Fernandes participó en un período de empleo no autorizado que no habría hecho si hubiera entendido correctamente su estado en ese momento. Esto no fue su culpa”, decía la carta del especialista en leyes.

Lea más en La Nación