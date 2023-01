Los 18 días de pánico de una mujer viviendo con un psicópata en Bogotá

Posteado en: Actualidad, Sucesos

En diciembre de 2022, Lorena* viajó de Neiva (Huila) a Bogotá, invitada por José Antonio Barba Riaño. Ese día, por fin, iba a conocer al hombre que la cautivó a través de Facebook y quien ya se había convertido en su pareja sentimental.

Por El Tiempo

Ella, una joven de 25 años, trabajaba en la alcaldía de su ciudad y estudia Ingeniería de Alimentos. Sin desconfiar, buscaba un hombre bueno, juicioso, que tuviera metas, y eso fue lo que le gustó de aquel extraño. Sí, era un extraño. Un ‘like’ fue suficiente para dar inicio a esta historia que, en cuestión de días, se convirtió en un infierno.

Barba, de 34 años, por su parte, se vendía como un analista de nómina prometedor que trabajaba con un prestigioso banco desde hace 18 años. Antes de conocerse trataba a Lorena con delicadeza y la convenció de que pasaran las fiestas juntos. “Hasta ese momento ningún hombre me había tratado con tanto cariño. Él era muy tierno”.

Ilusionada con conocer a esa persona, no dudó en viajar a Bogotá porque además uno de sus sueños era conocer la capital. Viajó el 15 de diciembre. Ese día la recogió a su llegada y la condujo a su lugar de residencia en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, en donde vivía, supuestamente, con su familia, pero en una casa que le permitía independencia. “No me pareció bonito, pero igual lo que buscaba era una buena persona, no había viajado por interés”.

Los primeros días todo parecía transcurrir normalmente, hasta que un fin de semana fueron a comprar alimentos para la cena y Lorena, cuenta, no sabía qué adquirir, ni siquiera era buena cocinando. “Entonces, él se puso histérico, me decía que lo estaba humillando, que era una inútil, una imbécil. Al llegar a la casa me pegó en el rostro por primera vez”.

