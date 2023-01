Bomba sexy colombiana superó enfermedad que la dejó “calva”: No se imaginan lo que es para una mujer su cabello (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La influenciadora señaló que a causa del estrés desarrolló hipotiroidismo, el cual provocó que gran parte de su cabello se cayera.

Cintia Cossio es una de las influenciadoras más reconocidas en el país y en sus redes sociales sorprendió a sus seguidores al mostrarse nuevamente con su cabello natural suelto. Con bastante orgullo la hermana de Yeferson Cossio reveló a sus más de seis millones de seguidores que venció la tiroides, enfermedad que la había dejado prácticamente calva.

En octubre de 2022 la influenciadora paisa reveló que utilizaba extensiones de cabello en todas sus fotos porque, a causa de una enfermedad en la glándula tiroides que padecía desde el año 2021, había perdido gran cantidad de cabello “desde la raíz”. Es por esto que, cuando no tenía las extensiones puestas, la influenciadora siempre se presentaba ante las cámaras con el cabello recogido. El 30 de enero la creadora de contenido se mostró en sus historias de Instagram con su cabello natural suelto, lo que fue una sorpresa para sus seguidores que se han acostumbrado a verla siempre con algún peinado, debido a la situación que le causaba inseguridad a la joven. “Les quiero compartir mi felicidad y es que hoy, después de más de un año, bueno, casi un año, un año y un mes, primera vez que me siento en la confianza de peinarme con mi cabello suelto”, expresó felizmente Cintia Cossio. https://ovxp.mcehc.com/wp-content/uploads/2023/01/WhatsApp-Video-2023-01-31-at-12.34.14-PM.mp4

La influenciadora paisa se mostró, después de varios años, con su cabello natural frente a las cámaras

En el video se ve que la joven tiene recogido la mitad del cabello y el resto suelto. Por primera vez se ve que el cabello natural de la joven le llega hasta los hombros. “Se siente lindo, ya no tengo la parte más larga acá, y una capa acá y otra acá y ya no estoy calva muchachos, si yo pude tú puedes”, expresó Cintia Cossio bastante emocionada.

Además, la famosa creadora de contenido reveló que no solo ha logrado recuperar su cabello, de color castaño oscuro natural, sino que superó totalmente la enfermedad. En su historia dejo saber que “no solo mi cabello, sino que toda la enfermedad, en general, la superé”. Señaló que, por algún tiempo, seguirá utilizando su cabello recogido por comodidad.

Luego de esto Cintia Cossio le envió un mensaje a todas esas personas que tal vez la iban a criticar diciéndole que era “una bobada” que le diera tanta importancia a la apariencia de su cabello. La famosa señaló que, aunque sabía que era algo superficial y lo más importante era su salud, sí había enfrentado problemas emocionales a causa de esto y por ello la hacía muy feliz recuperar la apariencia que tenía antes de la enfermedad.

“Los hombres dirán ‘esta tan boba’, ustedes no se imaginan lo que para una mujer es su cabello y en un año haber recuperado tanto, estoy muy contenta, de verdad ¡ay, qué emoción!, pero no se acostumbren, igual me lo seguiré cogiendo”, aclaró la hermana de Yeferson Cossio.

La enfermedad que por poco deja calva a Cintia Cossio

Fue en una ronda de preguntas en la que Cintia Cossio decidió revelarle a sus seguidores que llevaba poco más de un año enfrentando una enfermedad en la tiroides y que por ello utilizaba extensiones en la mayoría de sus fotos o aparecía con el cabello recogido. Sus seguidores le cuestionaron por qué simplemente no dejaba crecer su cabello natural para las imágenes y ella decidió mostrar que no se debía a una decisión propia.

“Por tanto estrés me dio un hipotiroidismo de esos locos, de esos que los médicos te dicen ‘no entiendo cómo no te has matado’. Resulta que el hipotiroidismo, mentalmente, no me afecto, pero físicamente sí me afectó demasiado: mi piel, mis uñas y mi cabello. Yo tenía el cabello largo, rubio como está en mi foto de perfil, pero la tiroides me dejó calva, o sea literalmente calva”, fue la explicación de la famosa en el momento, señalando que estaba recurriendo a tratamiento médico y natural para tratar la enfermedad.