Arrestan y multan a un matrimonio por hablar de noticias sobre Ucrania en una cafetería de Rusia (VIDEO)

Un tribunal de la región rusa de Krasnodar, cerca de la península ucraniana de Crimea, condenó a 15 días de arresto y una multa a un matrimonio por un altercado que se produjo cuando hablaban en una cafetería de noticias sobre Ucrania, según el portal independiente Mediazona, declarado “agente extranjero” en Rusia.

Según el abogado de la pareja, Alexéi Avanesián, el hombre, Alexéi Ovchínnikov, fue arrestado por 15 días y su esposa, Olesia Ovchínnikova, recibió una multa de mil rublos (14,20 dólares) por vandalismo menor.

La mujer está además a la espera de que un juez decida si ella también “desacreditó” en público a las Fuerzas Armadas de Rusia bajo otro artículo del Código de Infracciones Administrativos.

Según el letrado, el matrimonio estaba el pasado domingo en una cafetería con una amiga y cuando Alexéi salió un momento a fumar, las mujeres empezaron a hablar de noticias sobre la campaña bélica de Rusia en Ucrania.

Otro cliente se les acercó y les habló en un tono “grosero”, a raíz de lo cual hubo un altercado en la cafetería una vez regresó el marido de Olesia.

La Guardia Nacional esposó a la pareja y grabaron un vídeo en el que Ovchinníkova grita “Gloria a Ucrania”.

EFE

WATCH: #BNNRussia Reports

Alexey and his wife Olesya were arrested and fined for discussing the war in a cafe after saying "Glory to #Ukraine and Glory to @ZelenskyyUa." pic.twitter.com/XBjk4JJJOB

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 31, 2023