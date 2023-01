VIDEO: Anunció su candidatura presidencial en EEUU y su esposa se desmayó delante de las cámaras

Un reconocido empresario de Virginia, Estados Unidos, se encontraba realizando uno de los anuncios más importantes de su vida, su candidatura a la presidencia del país, cuando de repente su esposa embarazada presenta un desmayo.

El pasado 20 de enero el republicano Rollan Roberts se encontraba anunciando desde el Capitolio del Estado de Virginia Occidental que se postularía a la presidencia de Estados Unidos. Pero su esposa Rebecca Lea Roberts, quien se encontraba a unos metros a la derecha del empresario, tuvo una recaída; ella tiene cinco meses de embarazo.

El primero en reaccionar fue un asistente que se encontraba de pie a muy poca distancia de la mujer, quien alcanzó a estirar sus brazos para evitar que la afectada sufriera algún golpe fuerte contra el suelo.

Lo que tiene en el ojo del huracán a Roberts es que al percatarse de lo que le sucedió a Rebecca, no hizo mucho durante un par de segundos, luego decidió acercarse a ver que pasaba con su esposa.

Esos segundos eternos en que el próximo candidato presidencial no reacciona para auxiliar a su esposa son los que provocaron fuertes comentarios en redes sociales. Algunos calificaron el hecho como “inhumano” y completamente “salido de la lógica”.

La situación también es citada por los demócratas para hacer contra-campaña.

Rollan Roberts reacts with the speed and concern of all republicans when it comes to woman’s health regardless, if they are family or not?. pic.twitter.com/NSL3TyPKQ3

— ?Papi Bébé Le Strange’ish? (@Papi_B_Dubs) January 27, 2023