Kun Agüero apuntó contra Ibrahimovic por sus críticas a Argentina: Deberías preocuparte por tu país, ni clasificaron

El título que obtuvo la selección argentina en el Mundial de Qatar todavía sigue haciendo ruido en Europa. Aquellas críticas que nacieron contra los futbolistas sudamericanos en el partido ante Países Bajos –sin poner en el foco lo hecho también por los neerlandeses–, se extendieron también por considerar que las celebraciones del plantel luego de vencer a Francia fueron excesivas. El sueco Zlatan Ibrahimovic lanzó un mensaje explosivo contra los deportistas de la Albiceleste y fue Sergio Agüero el primero en cruzarlo, así lo reseñó INFOBAE.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más”, sentenció en una entrevista el futbolista de Milan. El Kun, desde su transmisión en Twitch, aseguró que no sabía qué había dicho su colega y reaccionó en vivo a sus frases.

Tras visualizar la entrevista, arrancó su fuerte descargo: “Lo que dice este entonces es que se alegra por Messi, está triste por Francia claramente porque seguramente quería que Francia gane. Después, lo otro, dice que ‘el resto se portó mal y esto no se puede respetar’. ¿En qué sentido se portó mal? ¿Podríamos saberlo?”.

Cómplice con sus seguidores, planteó: “¿Digo lo que pienso o no? ¿Qué quieren que haga?”.

Y arrancó a expresar su enfoque que se extendió por varios minutos: “Antes de decir eso quizás era mejor redondear ‘prefería que gane Francia’. Para hablar de que los demás se portaron mal. Después vos decís que lo decís como “profesional de alto nivel”, yo también jugué en alto nivel. Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El famoso en argentina es, te explico, no escupas para arriba si te va a caer”.

El ex goleador del Manchester City sacó a relucir la lista de polémicas que protagonizó el sueco. “En la cancha tenés comportamientos digamos malos. Algunos planchazos, alguna piña. Recuerdo una piña en Estados Unidos en Los Angeles Galaxy que le pegaste una piña y luego recuerdo que hiciste como que te dolió, que te pisó. ¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal?”, le devolvió. Y agregó: “Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City, yo estaba en el banco. Fuiste a una jugada, contestabas. Hablar que se portaron mal… Creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que en esta no tenés razón”.

El hombre que surgió de Independiente de Avellaneda repasó la polémica que tuvo con Canelo Álvarez durante el Mundial y aclaró que en este caso también estaba expresando su opinión: “Opino que es de muy mala leche decir que no vamos a ganar más. Creo que antes que preocuparte por Argentina, deberías preocuparte por tu país,por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. Podríamos pensar así… Ni clasificaron, pero bueno. No lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así porque sí, opino como vos también opinas”.

“Messi ganó… Quizás te enoje eso. Que Messi haya ganado el Mundial, por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo. Y te duele que haya ganado el Mundial Argentina. Recordemos que esto es fútbol y el fútbol a veces se juega bien, se juga mal, se juega bien y se juega bien siendo piyo en la cancha. También fijate que otros países se portaron mal. Pero no sé por qué decís eso”, insistió.

Agüero, que fue campeón de la Copa América y acompañó a los futbolistas albicelestes durante el torneo en Doha, subrayó que Zlatan “es un jugador bastante peleador” y señaló: “Es como que al final me pelee siempre en la cancha y diga ‘estos jugadores son unos mala leche, pegan como loco’. Y yo soy uno de esos que pega como loco. Al final estoy diciendo algo que no tiene sentido. Digamos que no es justo. No es justo lo que está diciendo”.

“Sos peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi también en un partido Manchester City-United. Discutiste con Pep Guardiola, imagino que por algo Pep te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentita se portó mal tenés que ver vos tu carrera si te portaste bien. Medianamente bien no creo que te hayas portado”.

Un usuario le dijo que había “liquidado” a Zlatan, pero Agüero fue claro: “En realidad, él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí porque yo estuve ahí. Siento que también me tiraste cacona a mí. Yo te tiro cacona a vos”. Además de apelar a su clásico sentido del humor: “Lo siento. Somos campeones del mundo Zlatan y te queres matar. Y Messi es el mejor del mundo. Lo siento, Argentina es campeón, levantamos la Copa y vos estuviste mirando cómo los jugadores que se portaron mal levantaron la copa… ¡I’m sorry!”.

Ya riéndose de la situación, sus seguidores le dijeron que lo “invite a pelear” al sueco de casi dos metros. “¡No, porque el chabón hace karate! Ya no van más las piñas, primero que nada ya estoy grande para pelear. Segundo, acá se puede opinar, acá todo el mundo opina y dice boludeces. Entonces yo también opino”, cerró.