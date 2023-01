El misterio detrás de la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Las últimas semanas no han sido fáciles para Ivonne Reyes, Pepe Navarro y el hijo en discordia, Alejandro Reyes. La paternidad del hijo de la modelo sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo del corazón. Y es que, desde que naciese el hijo de Reyes, la presentadora se ha mantenido en que es Pepe Navarro el padre del joven, mientras que el presentador lleva años desmintiendo esta afirmación. La batalla legal culminó con una decisión judicial: Pepe Navarro era el padre del en aquel entonces menor tras las reiteradas negativas del presentador a realizarse una prueba de ADN.

Por SuperDeporte

Ahora, varios años más tarde, cuando Alejandro está a punto de cumplir 22 años, Ivonne y Pepe vuelven a estar en el foco de la noticia con una cascada de informaciones que se ponen del lado del presentador, que desmontan la versión de la modelo y que habría dado respuesta a la gran incógnita de este tema: quién es el padre del hijo de Ivonne Reyes. El programa de María Patiño ‘Socialité’ aseguraba hace algunas semanas que el verdadero padre del hijo de Yvonne Reyes sería un empresario millonario que estuvo pagando a la venezolana una pensión de 6.000 euros desde que nació Alejandro, hasta 2002, momento en el que falleció.



Mientras Ivonne Reyes permanece en silencio y al margen de las últimas y polémicas declaraciones con las que Pepe Navarro intenta reabrir su caso asegurando que tiene pruebas genéticas para demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo, la abogada de la venezolana, Sonia Gea, ha roto su silencio en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha respondido con rotundidad al presentador, dejando claro que no tiene nada que hacer a nivel legal y que no hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es su hijo. “No podemos entender por qué sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro” mantiene la abogada de Ivonne, que cree que las últimas declaraciones del periodista son un intento para que la venezolana le demande e intentar encontrar un resquicio legal para reabrir el caso.