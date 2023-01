¿Cuántos mercenarios de Wagner combaten en Ucrania?

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Grupo Wagner, una red de mercenarios afín al Kremlin, cuenta en el frente de combate de Ucrania con “hasta 50.000? efectivos, según las estimaciones de los servicios de Inteligencia de Reino Unido, que describen a este contingente como una herramienta “clave” de la ofensiva rusa.

Por La Razón

La Inteligencia militar británica ha constatado que el Grupo Wagner figura ya desde el 27 de diciembre como una entidad legal en el registro de Rusia, inscrito eso sí como una empresa dedicada básicamente a labores de consultoría, “sin mención a servicios de combate”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/5z9U167MxU

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/johkRTuMp8

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) January 20, 2023