Viajaba con un caballo en su auto: la razón de la insólita escena que hizo delirar a los usuarios de TikTok (VIDEO)

Las redes sociales no dejan de sorprendernos con escenas curiosas e insólitas que parecen salidas de una ficción surrealista. En este caso se trata de un caballo que fue captado en un video asomando la cabeza por la ventanilla de un auto mientras esperaba para comer su postre favorito: un helado.

Por: TN

La delirante escena tuvo lugar en Tuggerah, un suburbio a unos 90 km de Sídney, y fue grabada por una usuaria, que subió luego el video a su cuenta de TikTok y se hizo viral al cosechar miles de reproducciones.

Todo el mundo adora los helados. Eso no es novedad. Sin embargo, en Australia hasta los caballos se desesperan por un cono. Tanto como para llevarlos en auto a comprarse uno para sofocar las altas temperaturas del país de Oceanía. Así lo documentó Donna Bevan, una usuaria de la plataforma de videos cortos.

