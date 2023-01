El precio del bitcóin sigue disparado: ¿hasta dónde llegará en 2023?

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este nuevo año ha visto un renacimiento en el precio del bitcoin (BTC). La criptomoneda madre acumula un aumento de 11% en los últimos siete días y se cotiza en $21.054, tras una subida del 1% en 24 horas para el momento de la redacción.

Por: MorocotaCoin

BTC subió de precio en un 26% desde el 1° de enero, luego de superar un estancamiento de varias semanas en torno a los $17.000. La divisa digital ahora acumula cinco días consecutivos, sosteniendo su valor alrededor de los $21.000. Pero, ¿podrá continuar la tendencia el resto del año?

De acuerdo con el analista Dave the Wave, el bitcoin todavía está en la zona de compra.

«Hemos visto correcciones menores nominales y mayores correcciones reales, tal como debería ser con BTC en el camino hacia el descubrimiento de precios», escribió en Twitter.

Lesser nominal corrections, and greater real corrections…. just as it should be with #BTC

on the way to price discovery. pic.twitter.com/d9dJNPAZ0S

— dave the wave?? (@davthewave) January 18, 2023