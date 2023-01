Cher y Madonna, la historia de una enemistad que ni el tiempo pudo curar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Varias generaciones crecieron con éxitos como Believe de Cher o Material Girl de Madonna y, aunque los fandoms podrían llegar a concordar que ambas artistas han dejado una huella permanente en la historia de la industria musical estadounidense, una aparente enemistad las ha ensombrecido largo de los años.

Por Infobae

Todo habría comenzado en 1991, cuando en una entrevista con Steve Kmetko para CBS, Cher aseguró que Madonna no era de su agrado debido a que -desde su perspectiva- La Reina del Pop no era amable.

“Hay muchas cosas que respeto de ella, sabe cómo manejarse en el negocio como nunca antes había visto a alguien hacerlo. Pero, hay algo en ella que no me gusta. Ella es… mala. No me gusta eso. Recuerdo que la invité un par de veces porque Sean (Penn) y yo éramos amigos, y ella era muy grosera con todos”, dijo la famosa en aquel entonces.

De igual manera, la ganadora al Oscar por Hechizo de Luna apuntó que para ella resultaba importante mantener la humildad, sobre todo cuando se alcanzaba una fama tan grande como la que tenía Madonna.

“Me parece que tiene tanto… actúa como una mocosa malcriada todo el tiempo. Y me parece que cuando alcanzas el tipo de aclamación que ella ha alcanzado y puedes hacer lo que quieras, debes ser un poco más magnánimo y un poco menos grosero”, destacó.

Aunque parecía que todo el escándalo quedaría sepultado tras dichas declaraciones, ese mismo año Cher fue entrevistada por Terry Wogan y no dudó en retomar el tema para señalar algunos detalles adicionales respecto a porqué no le gustaría ser una persona cercana a la cantante de Like a Virgin.

“Bueno, ¿sabes qué? todo se ha vuelto realmente desproporcionado”, señaló.

La famosa aprovechó las cámaras para hablar sobre lo que había dicho anteriormente sobre Madonna y agregó:

“Ella es increíblemente creativa… por que en mi época, yo era bastante buena haciendo lo mismo que ella, pero ella lo hace mucho mejor. Sin embargo, no es increíblemente talentosa, no es hermosa, es creativa, pero grosera”.

De igual manera, Cher mencionó en aquella ocasión que no tenía ningún conflicto personal con Madonna y destacó otros elementos que admiraba de la artista.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.