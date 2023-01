“Fue un espíritu”: joven asegura que quedó embarazada sin mantener relaciones sexuales

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una situación que comenzó como un fuerte rumor en un municipio colombiano se terminó convirtiendo en una historia para los medios locales, ya que una joven de 19 años sostiene que fue embarazada por lo que ella denomina un espíritu.

Por Crónica

Lo cierto, es que el medio Tv Noticias de la localidad de Malambo, con más de 27 mil seguidores en Facebook, publicó que la joven reside en el Barrio Colombia de esta población y hace parte de un culto al que asiste semanalmente.

Y pese a que la joven en gestación afirma no haber sostenido relaciones sexuales con un hombre, terminó esperando un bebé. “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, sostuvo.

Sobre el espíritu que presuntamente la embarazó detalló que posiblemente no era benigno ni mucho menos santo como el que habría recibido la Virgen María. “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”, aseguró la jovencita.

De inmediato, en redes se formó un debate a favor y en contra de la joven. Algunos señalaron que la adolescente no habría recibido educación sexual y que quizás no comprendiera lo que podría ocurrir con su cuerpo. Además, debido a la presión social, podría estar mintiendo, para no recibir represalias de sus familiares.

Otros, más devotos, sí afirmaron que quizás la joven si habría sido bendecida con este presunto milagro.

