Bank of America registra falla en sistema vinculado a Zelle: usuarios reportan saldos negativos en sus cuentas

El banco estadounidense Bank of America registró una falla en su sistema financiero luego que clientes de la entidad reportaran saldos negativos en sus cuentas, así lo reseñó AlbertoNews.

“Usuarios en Twitter están reportando que @BankofAmerica tienen dificultades registrando las transferencias por @Zelle en los estados de cuenta. Estamos en espera de más información”, reportó un blog especializado en finanzas.

“Las líneas de atención al cliente de @BankofAmerica están saturadas pero ellos están al tanto de la situación y están trabajando con @zelle para solucionarlo. Solo queda tener paciencia y esperar… estamos atentos”, acotaron.

WHAT THE HECK? @BofA_Help @BankofAmerica I want my money back ASAP! I don’t have money for gas! Stuck at home. Your customer service phone doesn’t work! WHATS WRONG? pic.twitter.com/MB0U0VcQHG

Just got off the phone with Bank Of America anyone facing the Zelle issue they are working on figuring out Wtf is going on

— Dan Smith (@DiamondDealerD) January 18, 2023