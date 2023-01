Así luce el esqueleto de Triceratops más grande y alucinante del planeta (FOTOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El imponente esqueleto de un ejemplar de Triceratops que data de hace unos 66 millones de años, el mayor de su especie jamás descubierto en el planeta, de 26 pies de largo (8 metros) y 10 de alto (3 metros), se exhibirá a partir del próximo 26 de mayo en un museo de Florida.

El esqueleto de este Triceratops, apodado “Big John”, fue hallado en Dakota del Sur y figura en el Libro Guiness de los Récords como “el más grande jamás descubierto”, indicó en su web el Glazer Children’s Museum, de Tampa, en la costa oeste de Florida, donde tendrá lugar la exposición.

“Big John” fue adquirido en una subasta en 2021 por el empresario Siddhartha Pagidipati, quien pagó 7,7 millones de dólares por el esqueleto del saurio, un ejemplar “un 5-10 % más grande que cualquier otro triceratops conocido” hasta la fecha.

“Cuando era niño, me fascinaban los dinosaurios que deambulaban por la Tierra. Ahora todos tendrán la oportunidad de verlo en persona en este museo y experimentar cómo era su mundo hace 66 millones de años”, dijo Pagidipati, fundador de marcas como Talent.me, Inventcorp y Freedom Health.

La exhibición inmersiva de dinosaurios, añadió el Glazer Children’s Museum, trasladará a los visitantes al Cretácico Superior, con “Big John” como eje de esta “muestra innovadora” con túneles y “cúpulas transparentes”.

“Lo que hace que los dinosaurios sean una fuente de fascinación tan perdurable y universal es su capacidad para cerrar la brecha entre generaciones”, dijo en un comunicado Sarah Cole, presidenta y directora ejecutiva del citado museo.

Cole expresó su emoción al pensar que “estas criaturas aparentemente míticas vagaron por nuestro planeta hace mucho tiempo”, por lo que “acercarse a un fósil tan notable como ‘Big John’ inspira asombro y despierta curiosidad sobre el mundo que nos rodea”.

El esqueleto, que preserva más del 75 % de los huesos originales, se encontraba enterrado en la formación geológica Hell Creek de Dakota del Sur y pertenece a un ejemplar de Triceratops que vagó por el planeta durante el Cretácico tardío, hace más de 66 millones de años.

Su cráneo mide 6,6 pies de ancho (2 metros) y si sus cuernos se colocaran debajo de la red de una canasta de baloncesto su cola se extendería más allá de la línea de tres puntos, apuntó el comunicado.

Además, las marcas halladas en la parte posterior del cráneo indican varias lesiones traumáticas, probablemente debido a una vida muy violenta.

“Cuando descubrimos que ‘Big John’ era el triceratops más grande jamás encontrado estábamos muy emocionados con la posibilidad de traerlo” al Glazer Children’s Museum, donde permanecerá expuesto unos tres años, agregó Pagidipati.

Tampa Bay is getting a new resident… Big John, the world’s largest Triceratops ever discovered, is coming to Glazer Children’s Museum this Memorial Day weekend! #TeamGCM can’t wait to have a dino-mite time w/ the TB community in this colossal exhibit!

? https://t.co/ND5NeQgAIc pic.twitter.com/9WRNXI3BuJ

— Glazer Children’s Museum (@GlazerMuseum) January 17, 2023