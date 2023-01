Murió “Cholita”, la osa andina sin dientes rescatada de un infernal circo

Mirándola, uno no habría pensado. Sin pelo, sin dientes y con las garras cercenadas, parecía un ser de otro planeta. Aún así, Cholita era una osa. Un impresionante ejemplo de un oso de Paddington peruano (también llamado oso de anteojos), para ser exactos.

Por Remo Sabatini / Il Messaggero

Traducción libre del italiano al español por lapatilla.com

Cholita ya no está. Irónicamente, ella murió después de encontrar su libertad de nuevo. Con el corazón roto, la noticia la dio Animal Defenders International (ADI), la organización internacional con sede en Inglaterra y Estados Unidos que hizo públicas las imágenes del animal y que había conseguido salvarla de un cautiverio de décadas.

We also want to thank the veterinary team who worked day and night for Cholita. In the picture, the face of Fernando (left), Taricaya owner, captures the deep love for Cholita. We are so grateful that, with ADI, Fernando built this paradise for Cholita and the other bears. pic.twitter.com/QkOtNxmWZd

— ADI (@AnimalDefenders) January 14, 2023