Jugador de la NFL es escoltado en un avión por policías y provoca el desembarque del resto de pasajeros (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Odell Beckham Jr. se negó a bajarse del avión, por lo que un oficial le advirtió que, de no hacerlo, todos los pasajeros serían desalojados, incluyéndolo a él. “Por mí está bien”, contestó el jugador.

Por rt.com

Un video de la cámara corporal de un oficial de Policía dado a conocer recientemente muestra el momento en el que el receptor de la NFL Odell Beckham Jr. fue escoltado de un avión en el aeropuerto de Miami en noviembre pasado.

De acuerdo a los reportes, Beckham Jr., actualmente sin equipo, fue retirado por policías de un avión luego de que la tripulación alertara a las autoridades sobre un pasajero al que no lograban despertar para que se abrochara el cinturón de seguridad. Esta situación hizo sospechar a los trabajadores de la aerolínea que el futbolista estaba inconsciente.

Temiendo que su salud pudiera empeorar durante el vuelo de cinco horas entre las ciudades de Miami y Los Ángeles, y ante la negativa del atleta de seguir las instrucciones de la tripulación, la aeronave volvió a la puerta de embarque y le ordenaron que descendiera.

El exreceptor de los Gigantes de Nueva York se negó a bajarse del avión, por lo que un oficial le advirtió que, de no hacerlo, todos los pasajeros serían desalojados, incluyéndolo a él. “Por mí está bien”, contestó el jugador, quien aseguró que se encontraba bien de salud y solo estaba cansado.

“Eso no significa nada para mí [hacer que todos desembarquen]. Dentro de 40 minutos yo estaré en un avión privado de vuelta a casa”, se le escucha decir el video a uno de los pasajeros.

Tras discutir por varios minutos, finalmente todos los pasajeros fueron desembarcados de la aeronave y el deportista fue escoltado por los oficiales fuera del área de abordaje. Finalmente, el vuelo despegó con dos horas y media de retraso.

Bodcam footage shows the moments before Odell Beckham Jr was kicked off the airplane in Miami

Odell got angry with passengers after they kept looking at him & telling him to get off the flight pic.twitter.com/U9xNdWmJCL

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) January 11, 2023